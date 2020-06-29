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Haberler Galeri Petek Dinçöz tanınmaz halde! Son paylaşımı herkes şok etti! Estetik operasyonlar yüzünden...

Petek Dinçöz tanınmaz halde! Son paylaşımı herkes şok etti! Estetik operasyonlar yüzünden...

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz son paylaşımı ile herkesi şok etti. Sosyal medya hesabından son halini paylaşan Dinçöz, yaptırdığı estetik operasyonlar nedeniyle tanınmaz hale geldi. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 29 Haziran 2020 Pazartesi 13:04 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2020 Pazartesi 13:20
Petek Dinçöz tanınmaz halde! Son paylaşımı herkes şok etti! Estetik operasyonlar yüzünden...

Şarkıları ve danslarıyla bir döneme damgasını vuran Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile evlenmesinin ardından kameralardan uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.

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Petek Dinçöz tanınmaz halde! Son paylaşımı herkes şok etti! Estetik operasyonlar yüzünden...

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sevenleriyle iletişim kuran şarkıcı, son paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirdi.

Petek Dinçöz tanınmaz halde! Son paylaşımı herkes şok etti! Estetik operasyonlar yüzünden...

Geçirdiği estetik operasyonlarla tanınmaz hale gelen Dinçöz'e takipçilerinden yorum yağdı. İşte yapılan bazı yorumlar:

Petek Dinçöz tanınmaz halde! Son paylaşımı herkes şok etti! Estetik operasyonlar yüzünden...

* Ben kadını ilk kez görüyor olabilirim.
* Petek Dinçöz olamaz bu, kayıp kardeşi falandır bence.
* Petek estetikçöz.
* Şaka yapıyordur belki başka birini göstererek.
* Sen kendine naptın ya!
* Yazık ya... Eskiden en güzel bulduğum sanatçıydı...
* Bambaşka bir insana dönüşmüş.

Petek Dinçöz tanınmaz halde! Son paylaşımı herkes şok etti! Estetik operasyonlar yüzünden...

Dinçöz tepkilerden sonra ise açıklama yaptı. Şarkıcı, yaptığı filtreden dolayı farklı göründüğünü iddia etti. İşte Petek Dinçöz yaşadığı inanılmaz değişim…

Petek Dinçöz tanınmaz halde! Son paylaşımı herkes şok etti! Estetik operasyonlar yüzünden...
Petek Dinçöz tanınmaz halde! Son paylaşımı herkes şok etti! Estetik operasyonlar yüzünden...
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