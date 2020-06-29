Petek Dinçöz tanınmaz halde! Son paylaşımı herkes şok etti! Estetik operasyonlar yüzünden...

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sevenleriyle iletişim kuran şarkıcı, son paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirdi.
Geçirdiği estetik operasyonlarla tanınmaz hale gelen Dinçöz'e takipçilerinden yorum yağdı. İşte yapılan bazı yorumlar:
* Ben kadını ilk kez görüyor olabilirim. * Petek Dinçöz olamaz bu, kayıp kardeşi falandır bence. * Petek estetikçöz. * Şaka yapıyordur belki başka birini göstererek. * Sen kendine naptın ya! * Yazık ya... Eskiden en güzel bulduğum sanatçıydı... * Bambaşka bir insana dönüşmüş.
Dinçöz tepkilerden sonra ise açıklama yaptı. Şarkıcı, yaptığı filtreden dolayı farklı göründüğünü iddia etti. İşte Petek Dinçöz yaşadığı inanılmaz değişim…