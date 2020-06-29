Petek Dinçöz tanınmaz halde! Son paylaşımı herkes şok etti! Estetik operasyonlar yüzünden...

* Ben kadını ilk kez görüyor olabilirim.

* Petek Dinçöz olamaz bu, kayıp kardeşi falandır bence.

* Petek estetikçöz.

* Şaka yapıyordur belki başka birini göstererek.

* Sen kendine naptın ya!

* Yazık ya... Eskiden en güzel bulduğum sanatçıydı...

* Bambaşka bir insana dönüşmüş.