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Haberler Galeri Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek duyanları şoke etti! Meğer Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı...

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek duyanları şoke etti! Meğer Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı...

Çocuklar Duymasın 16 Ocak 2002'de ATV ekranlarından hayatımıza girmişti. Ünlü dizinin yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı aradan yıllar geçmesine rağmen unutulmayan ikili oldular. 2023'te yeniden yayınlanacağı ifade edilen Çocuklar Duymasın'ın sevilen isimleri Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın hayranları özel hayatlarını takip etmeye devam ediyor. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hakkında merak edilenler hayranları tarafından araştırılıyor. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, aralarındaki boy farkı sosyal medyaya adeta bomba gibi düştü. Birçok ünlü lüks hayatları ile gündeme gelirken Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı aralarındaki boy farkı ile gündeme geldi. İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek boyları.

Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 17:11 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 17:11
Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek duyanları şoke etti! Meğer Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı...

Çocuklar Duymasın dizisinde 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ ile 'Haluk' rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı arasındaki boy farkı duyanları şaşırttı.

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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek duyanları şoke etti! Meğer Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı...

EBRU ŞAHİN - 170 cm

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek duyanları şoke etti! Meğer Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı...

NESLİHAN ATAGÜL - 168 CM

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek duyanları şoke etti! Meğer Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı...

MİNE TUGAY - 170 CM

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek duyanları şoke etti! Meğer Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı...

UĞUR GÜNEŞ – 181 CM

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