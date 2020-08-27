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Haberler Galeri Pınar Altuğ'dan Vatan Şaşmaz paylaşımı: Keşke yine böyle...

Pınar Altuğ'dan Vatan Şaşmaz paylaşımı: Keşke yine böyle...

Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisinde birlikte rol aldığı Vatan Şaşmaz'ı unutmadı. Eski manken Filiz Aker tarafından öldüren Şaşmaz'ın fotoğrafını paylaşan Altuğ, "Keşke yine böyle fotoğraflar çekebilseydik, özlüyorum" notunu düştü.

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2020 Perşembe 11:26 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2020 Perşembe 12:36
Pınar Altuğ'dan Vatan Şaşmaz paylaşımı: Keşke yine böyle...

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, Beşiktaş'ta ünlü bir otel odasının 10. katında öldürüldü.

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Pınar Altuğ'dan Vatan Şaşmaz paylaşımı: Keşke yine böyle...

Ölümüyle herkesi büyük yasa boğan Şaşmaz'ı üçüncü yılında yakın arkadaşı Pınar Altuğ unutmadı.

Pınar Altuğ'dan Vatan Şaşmaz paylaşımı: Keşke yine böyle...

Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncularından Pınar Altuğ Atacan, yıllarca birlikte çalıştığı Tamer Karadağlı ve Vatan Şaşmaz ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak 'Keşke yine böyle fotoğraflar çekebilseydik, özlüyorum' notuyla paylaştı.

Pınar Altuğ'dan Vatan Şaşmaz paylaşımı: Keşke yine böyle...

Oyuncunun yürekleri dağlayan paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Pınar Altuğ'dan Vatan Şaşmaz paylaşımı: Keşke yine böyle...

OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

ABD'de yaşayan, 1963 doğumlu eski manken Filiz Aker, yaklaşık 1 aydır kaldığı Beşiktaş'taki ünlü otele 18.00'da geldi.

Aker'in odaya çıkmasından 5-10 dakika sonra Vatan Şaşmaz'da otele gelerek Aker'in odasına çıktı.

Odada ikilinin arasında çıkan tartışmadan sonra Aker, kaçmaya çalışan Şaşmaz'ı arkadan 3-4 el ateş ederek vurdu.

Aker olayın ardından kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Silah sesine odaya koşan otel personeli arkadan kilitli olan kapıyı kırarak içeri girdi ve Vatan Şaşmaz'ı kapının 1 metre uzağında, Filiz Aker'i ise yatakta ölü buldu.

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