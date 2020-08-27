Pınar Altuğ'dan Vatan Şaşmaz paylaşımı: Keşke yine böyle...

OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

ABD'de yaşayan, 1963 doğumlu eski manken Filiz Aker, yaklaşık 1 aydır kaldığı Beşiktaş'taki ünlü otele 18.00'da geldi.

Aker'in odaya çıkmasından 5-10 dakika sonra Vatan Şaşmaz'da otele gelerek Aker'in odasına çıktı.

Odada ikilinin arasında çıkan tartışmadan sonra Aker, kaçmaya çalışan Şaşmaz'ı arkadan 3-4 el ateş ederek vurdu.

Aker olayın ardından kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Silah sesine odaya koşan otel personeli arkadan kilitli olan kapıyı kırarak içeri girdi ve Vatan Şaşmaz'ı kapının 1 metre uzağında, Filiz Aker'i ise yatakta ölü buldu.