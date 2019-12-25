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Haberler > Galeri > Pınar Altuğ'un bu hali sosyal medyayı salladı! Görenler hayrete düştü

Pınar Altuğ'un bu hali sosyal medyayı salladı! Görenler hayrete düştü

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı salladı. Pınar Altuğ'u böyle hiç görmediniz. Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile evli olan Pınar Altuğ yoga yaptı. Fotoğrafları ise sosyal medyayı salladı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2019 Çarşamba 12:20 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2019 Çarşamba 12:20
Pınar Altuğ'un bu hali sosyal medyayı salladı! Görenler hayrete düştü

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı salladı. Pınar Altuğ'u böyle hiç görmediniz. Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile evli olan Pınar Altuğ yoga yaptı. Fotoğrafları ise sosyal medyayı salladı. İşte o görüntüler...

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Pınar Altuğ'un bu hali sosyal medyayı salladı! Görenler hayrete düştü
Pınar Altuğ'un bu hali sosyal medyayı salladı! Görenler hayrete düştü
Pınar Altuğ'un bu hali sosyal medyayı salladı! Görenler hayrete düştü
Pınar Altuğ'un bu hali sosyal medyayı salladı! Görenler hayrete düştü
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