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Haberler Galeri Piramitlerdeki büyük sır ne? Piramitlerin uzaylılarla ilişkisi var mı?

Piramitlerdeki büyük sır ne? Piramitlerin uzaylılarla ilişkisi var mı?

Dünya tarihinin en gizemli yapılarından biri olan Mısır'da piramitlerle ilgili efsaneler binlerce yıldır devam ediyor. Nasıl inşa edildiği ile ilgili çeşitli rivayetler bulunan piramitlerin uzaylılarla bir ilişkisi var mı?

Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 12:29
Piramitlerdeki büyük sır ne? Piramitlerin uzaylılarla ilişkisi var mı?

Amsterdam Üniversitesi araştırmacılarının gizemli Mısır Piramitleri'nde yaptıkları araştırmada ıslak kum bulunduğu ve bu bileşenin piramit yapımına karşı önemli bir ipucu olduğu belirtildi.

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Piramitlerdeki büyük sır ne? Piramitlerin uzaylılarla ilişkisi var mı?

Araştırmacıların yaptıkları açıklamalara göre gerekli kum ve su miktarının bileşenlerinde gerekli sertleşmeyi oluşturacağı iddia edildi.

Piramitlerdeki büyük sır ne? Piramitlerin uzaylılarla ilişkisi var mı?

Yapılan deneyler ve gerekli kum su birleşenlerinin test edildiği araştırmada çöl kumunun gerekli su miktarı katılarak yoğun baskı uygulanması sonucu bekletilmesi ile normal kuma göre 2 kat daha sert bir birleşene sahip olunduğu belirtildi.

Piramitlerdeki büyük sır ne? Piramitlerin uzaylılarla ilişkisi var mı?

Yapılan araştırmalara göre gizemli piramitlerin inşasında kum yığınlarının gerekli miktarda su miktarı ile birlikte kat kat yukarı doğru bekletilip gerekli sertliğe ulaşan kayaların kat kat yukarı doğru inşa edilerek piramitlerin yapıldığı hakkında yeni bir teori ortaya atıldığı belirtildi.

Piramitlerdeki büyük sır ne? Piramitlerin uzaylılarla ilişkisi var mı?

Deneyler kumun rutubetinin doğru miktarda gerekli çekme kuvveti uygulanarak yapıldığı test etme üzerine olmuştur.

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