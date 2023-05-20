Piramitlerdeki büyük sır ne? Piramitlerin uzaylılarla ilişkisi var mı?

Dünya tarihinin en gizemli yapılarından biri olan Mısır'da piramitlerle ilgili efsaneler binlerce yıldır devam ediyor. Nasıl inşa edildiği ile ilgili çeşitli rivayetler bulunan piramitlerin uzaylılarla bir ilişkisi var mı?