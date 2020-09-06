Pişirdiğiniz yumurtanın içine 1 küp buz atarsanız...

Gündelik hayatınızda sizi rahat ettirecek bilgileri biliyor musunuz? Mutfağınızda kendinizi lüks bir restoranın şefi gibi hissetmeye ne dersiniz? Bu pratik bilgiler sizi çok şaşırtacak. Buharlı pişiriciniz yoksa, sadece bir tencere, bir kevgir ve bir kaç tahta kaşık kullanın. Bakın, oldu bu iş! Soğutma rafınız yoksa turtaları soğutmak için kevgir kullanabilirsiniz. Kararmış muzları atmayın. Onları biraz sıkın ve dondurucuya kaldırın. Olgunlaşmış muzlar aşırı tatlıdır ve bu muzlar, dondurma yapmak için idealdir. Bu şekilde kesilen balığın ince kenarlarının yanmasını önlemek için balığın kenarlarını iç kısma toplayın. Sahanda yumurta yaparken tavaya bir buz küpü koyun. Eriyen buz yumurtaları saniyeler içinde pişirmeye yardımcı olacak ve her bir kısmı eşit şekilde pişecektir. Süslü mutfak aletleriniz yoksa yumurtayı beyazından arındırmak için elinizi kullanabilirsiniz. Bu durumda yumurta sarısının kırılmadığından ve kabın içine yumurta kabuğu parçaları girmediğinden emin olursunuz. Haşlanmış yumurta kabuklarını mükemmel soymak için kaşık kullanın.