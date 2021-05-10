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Haberler Galeri Pişirdiğiniz yumurtanın içine 1 küp buz atarsanız...

Pişirdiğiniz yumurtanın içine 1 küp buz atarsanız...

Gündelik hayatınızda sizi rahat ettirecek bilgileri biliyor musunuz? Mutfağınızda kendinizi lüks bir restoranın şefi gibi hissetmeye ne dersiniz? Bu pratik bilgiler sizi çok şaşırtacak.

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:50
Pişirdiğiniz yumurtanın içine 1 küp buz atarsanız...

Buharlı pişiriciniz yoksa, sadece bir tencere, bir kevgir ve bir kaç tahta kaşık kullanın. Bakın, oldu bu iş!

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Pişirdiğiniz yumurtanın içine 1 küp buz atarsanız...

Soğutma rafınız yoksa turtaları soğutmak için kevgir kullanabilirsiniz.

Pişirdiğiniz yumurtanın içine 1 küp buz atarsanız...

Kararmış muzları atmayın. Onları biraz sıkın ve dondurucuya kaldırın. Olgunlaşmış muzlar aşırı tatlıdır ve bu muzlar, dondurma yapmak için idealdir.

Pişirdiğiniz yumurtanın içine 1 küp buz atarsanız...

Bu şekilde kesilen balığın ince kenarlarının yanmasını önlemek için balığın kenarlarını iç kısma toplayın.

Pişirdiğiniz yumurtanın içine 1 küp buz atarsanız...

Sahanda yumurta yaparken tavaya bir buz küpü koyun. Eriyen buz yumurtaları saniyeler içinde pişirmeye yardımcı olacak ve her bir kısmı eşit şekilde pişecektir.

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