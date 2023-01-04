Pişirdiğiniz yumurtanın içine 1 küp buz atarsanız...

Buharlı pişiriciniz yoksa, sadece bir tencere, bir kevgir ve bir kaç tahta kaşık kullanın. Bakın, oldu bu iş! Soğutma rafınız yoksa turtaları soğutmak için kevgir kullanabilirsiniz. Kararmış muzları atmayın. Onları biraz sıkın ve dondurucuya kaldırın. Olgunlaşmış muzlar aşırı tatlıdır ve bu muzlar, dondurma yapmak için idealdir. Bu şekilde kesilen balığın ince kenarlarının yanmasını önlemek için balığın kenarlarını iç kısma toplayın. Sahanda yumurta yaparken tavaya bir buz küpü koyun. Eriyen buz yumurtaları saniyeler içinde pişirmeye yardımcı olacak ve her bir kısmı eşit şekilde pişecektir. Süslü mutfak aletleriniz yoksa yumurtayı beyazından arındırmak için elinizi kullanabilirsiniz. Bu durumda yumurta sarısının kırılmadığından ve kabın içine yumurta kabuğu parçaları girmediğinden emin olursunuz. Haşlanmış yumurta kabuklarını mükemmel soymak için kaşık kullanın. Parmaklarınızı güvende tutmak için mısır koçanını kek kalıbına yerleştirin Temizliği daha hızlı ve kolay hale getirmek için tepsilerinizi folyo ile sarabilirsiniz. Domates salçasını bir kavanozun içinde bırakırsanız, kurur ve hızlı bir şekilde küflenir. Onun yerine bir buzlukta dondurun ve pişirirken ihtiyacınız olan kadar çıkarıp yemeğinize ekleyin. Tatlı meyvelerin tadını çıkarmak istiyorsanız, yemeden önce buzdolabında bir süre baş aşağı tutun. Öyle buluşlar var ki kimi gerçekten de insanlığın yararına. Evinizde var olan küçük eşyalarla siz de harikalar yaratabilir, günlük yaşantınızda kolaylık sağlayabilirsiniz. İşte gündelik sorunlarınıza en pratik çözümler... Domateslerin çabuk çürümesini önlemek için koparılan kısımlarının aşağıda kalması gerekir. Bu sayede domatesin koparıldığı yerden nem ve hava girişi engellenmiş olur. Ayrıca domatesler oda sıcaklığında buzdolabında olduğundan daha uzun süre dayanır. Açılmayan kavanoz kapağını sıcak suyun altına tutarsanız metal genleşir ve kavanozu kolayca açabilirsiniz. Tencerenin başında beklemek istemediğiniz zamanlarda taşmasını önlemek için tahta bir kaşığı tencerenin üzerine yatay şekilde yerleştirebilirsiniz. Yeşil bir muzu sarıya veya çok sert bir şeftaliyi biraz daha yumuşak hale getirmek için tek ihtiyacınız kağıt bir torba. Meyveler kağıt torba içerisinde saklandığında içeriğindeki etilen gazı ile tepkimeye girer ve daha hızlı olgunlaşır. Zencefili soymak için kaşık kullanabilirsiniz. Elmaların renk değiştirmesini de 2 ölçek su ve 1 ölçek bal ile önleyebilirsiniz. Yumurtanın kabuğunu kolayca soymak için kaynattığınız suya bir miktar sirke veya karbonat ekleyin. Sarımsağı kolayca soymak için dişlerini bıçağın yan tarafıyla ezmeniz yeterlidir. Kabukları kolayca ayrılacaktır. Fazla yumuşamış tereyağını bir kase içerisinde buza batırırsanız hızlıca donacaktır. Patatesleri doğradıktan sonra soğuk suda bekletirseniz kahverengileşmesini önlersiniz. Halıyı hep yanlış süpürmüşüz Avustralyalı ev temizliği uzmanı halı ve kilim temizleme tavsiyesi verdi. Verdiği bu ilginç bilgi yankı uyandırdı. İşte halıları temizlemenin en pratik yolu: Kaldırılabilecek boyuttaysa, halıyı veya kilimi ters çevirin. Çoğu kir ve toz yere düşecek. Önce yeri, sonra halıyı süpürün. Böylece hiç kir kalmadığından emin olun. Yarı yumuşak peynirleri ortalığı kirletmeden rendelemek için 30 dakika önceden buzluğa koymanız yeter. Limon gibi asitli meyveleri daha sulu hale getirmek için mikrodalga fırında 15-20 saniye ısıtmanız yeterli. Aracınız suyun içinde yavaş yavaş batar. Hızlı bir şekilde suya gömülmesi imkansızdır. Motor bölümü ağır basacağı için öne doğru suyun altına girecektir. Bu batma süresi 1 ila 1.5 dakika sürebilir. Suya battıktan sonra emniyet kemerinizi çözün. Daha sonrasında kapı kilitlerini açın. Suyun içerisinde rahat hareket edebilmek için pantalon, ceket ve ayakkabılarınızı çıkarın. Vaktiniz yoksa bunlarla uğraşarak zaman kaybetmeyin. Yan camlar basınç sebebiyle açılmayabilir. Bu sebepten dolayı kaçış yolunuzu açabilmek için sivri bir cisim bulun. Burada cam kırma çekiçleri fazlasıyla işe yarayacaktır. Bu kırma işlemini yan camlarda deneyin. Ön cam için bu uygulama çok işe yaramayacaktır. Tüm bu işlemlerin ardından aracınızı hızlı bir şekilde terk edin. Eğer hiç bişey yapamaz ve daha derin bir yerde kalırsanız aracın iç basıncı ile dış basıncının eşitlenmesini bekleyin. Bunun için nefesinizi iyi tutabiliyor olmalısınız. İç ve dış basınç eşit olduğunda otomobilinizin kapıları rahat bir şekilde açılacaktır. Eski fotoğraflarda insanların ellerini hep bir yere koyduğunu ya da bir şeyler tuttuğunu görmüşsünüzdür. Peki ama bunu neden yapıyorlar? O dönemlerde fotoğrafçılık şimdi olandan çok daha zordu. İnsanlar kamera karşısına geçtiklerinde heyecanlanıyor ve ellerini nereye koyacaklarını bilemiyorlardı. Sürekli hareket eden insanlar yüzünden fotoğraflar da oldukça kalitesiz görünüyordu. Fotoğrafçılar çözümü onların ellerini bir yerlere sabitleyerek buldular.Kimi zaman el ele tutuştular, kimi zaman tokalaştılar kimi zaman da ellerinde bir nesne tutarak fotoğraf çektirdiler. Vietban'da kırlabgıç yuvaları insanları adeta zengin yapıyor.Bu kuşların tükürükleri ile hazırladıkları bu yuvaların insan sağlığı için önemli bir etkisi olduğna inanıyorlar. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hatta bazı kanser türlerini de tedavi ettiği düşünülüyor. Kleopatra, Mısır Piramitlerinin inşasına göre ilk akıllı telefona daha yakın zamanda yaşadı.Piramitlerin inşası (MÖ 2580-2560) ile Kleopatra'nın doğumu (M.Ö. 69) arasında yaklaşık 2.500 yıl vardır. Buna karşılık, Kleopatra'nın ölümü (M.Ö. 30) ile ilk iPhone (2007) arasında sadece 2.037 yıl vardır. Ayrıca, bu piramitler aslında çölde yalnız değiller... Rusya ve Pluto'nun yüzey alan hacimlerinin karşılaştırılması 1930 yılında keşfedilen Plüton halen Güneş'in etrafında tam tur atamamıştır Fransa'da Star Wars izlemeye giden insanlar aynı dönemde giyotinle idam edilebiliyordu Güneşin Dünyayla yanyana karşılaştırıldığı şu fotoğrafa bakın Ülkelerin en doğru şekilde yerleştirildiği Peters projeksiyonu. Aslında Dünyamız yeşil renkteki şekilde gibi. Krusty Krab bir hazine sandığı şeklinde değil, bir ıstakoz tuzağı şeklindedir İngilizce'den sonra, Almanca Kuzey Dakota'da en çok konuşulan dildir Bahçenizdeki toprağın içindeki bakteri, solucan vb. nüfusunun ne kadar dengeli olduğunu öğrenmek istiyorsanız %100 pamuk bir iç çamaşırı alıp toprağa gömebilirsiniz. Kanada Toprak Koruma Kurumu bu fikri yakınlarda piyasaya sürdü. Etkinliğin bir parçası olmak için 15 cm derinliğinde bir çukura iç çamaşırını gömün. Yatay koyduğunuz iç çamaşırının üzerini toprakla kapatın. İç çamaşırlarınızın iki ay sonunda ayrışması gerekiyor, eğer ayrışmazsa toprağa gübre ekleyerek daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. Bu deney, toprağınızın besin değerinin ne kadar yüksek olduğunu görmek için mükemmel bir yöntem. Hilalin iki ucunu hayali bir çizgiyle birleştirip uzatırsak Dünya'ya değdiği yer Kuzey'i gösterirmiş. İşte otel odasında uygulayabileceğiniz bir güvenlik alarmı. Amerika'da yol boyunca döşenmiş kauçuk borular görebilirsiniz. Bunların ne işe yaradığını biliyor musunuz? Yetkililer bu hortumla üzerinden geçen araç sayısını, hızını ve taşıma yükünü ölçebiliyorlar. İlk bakışta ne olduğunu anlamakta zorlanabilirsiniz. Bu aslında bir kakao meyvesi. Yeni kıyafetlerde bulunan kumaş parçası. Aldığınız ürünün sıcaklık ve deterjana nasıl tepki vereceğini denemek için düşünülmüştür. Böylece yeni aldığınız kıyafetlerinizi olası kazalardan korumayı öngörmüş olursunuz. Aracınızın lastiğindeki deliği bu yöntemle bulabileceğinizi biliyor musunuz? Lastiğinizde bir delik bulamazsanız, içini biraz hava ile doldurun, havalandırın ve üzerine biraz köpük koyun. Delinmiş noktadaki baloncukları böylelikle görebilirsiniz. Lastikteki deliği bulamazsanız, içine biraz hava koyun ve üzerine biraz köpük dökün. Patlak yerden hava çıkacaktır ve böylece delinmiş olan noktada baloncuklar belirecektir. Lastiklerinizin değişim zamanının gelip gelmediğini kontrol etmek için bu basit testi uygulayabilirsiniz. Lastik diş derinliğinizi ölçmek için 1 TL ya da 50 kuruşluk bozuk paralardan yararlanabilirsiniz Dış taraftaki halka hem 1 lirada hem 50 kurusta yaklaşık 4 mm. dir Halka görünmeye basladığında 3 mm civarinda diş derinliği kalmış demektir. Bu durumda emniyetli bir sürüş deneyimi için lastikleri değiştirmeniz gerekir. Görüntüsü itibariyle bir ütü masasını andırsa da bakın aslında ne işe yarıyor. Otobüslerdeki bu bölüm sizin yaslanarak rahat yolculuk etmeniz için tasarlanmamıştır. Amacı tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşların sorunsuz seyahat edebilmelerini sağlamaktır. Yanlarında bulunan emniyet kemeri ile birlikte, sandalyenin arka kısmının sabitlenmesi için kullanılır. İşte satın aldığınız yumurtaların üzerindeki kodların anlamı... Yumurtaların üzerindeki kod 0 ile başlıyorsa, aldığınız yumurta organik... Yumurtaların üzerindeki kod 1 ile başlıyorsa, aldığınız yumurta serbest dolaşan tavuktan... Yumurtaların üzerindeki kod 2 ile başlıyorsa, aldığınız yumurta kümeste yetiştirilen tavuktan... Yumurtaların üzerindeki kod 3 ile başlıyorsa, aldığınız yumurta kafeste yetiştirilen tavuktan... İşte Michael Jackson'ın meşhur hareketinin sırrı. Dizlerini kırmadan, normalinden fazla bir şekilde öne eğilerek yaptığı dans gösterisi için özel dizayn edilmiş bir ayakkabı kullanan sanatçı, yıllar önce bu özel ayakkabının patenti için bizzat başvurmuş. Patent uzmanlarına göre; Michael Jackson'ın 45 derecelik özel dans gösterisi aslında bir illüzyondan ibaret. Bu gösteriye dair 1992 yılında Amerikan Patent Ofisi'ne yapılan patent müracaatının detayları incelendiğinde, temel unsurun aslında özel tasarımlı ayakkabı olduğu net biçimde görülebiliyor. İKEA'da satılan bu kupaların altındaki oyukların nedenini biliyor musunuz? Eğer kupaların altında bu oyuklar olmazsa, bulaşık makinesine koyduğunuzda üzerinde sular birikecektir. Ama bu oyuklar sayesinde su üstünde kalmayacak ve akıp gidecek. Mum kağıdı alıp, sadece üzeri boyandığında ortaya çıkan cümleler yazabilirsiniz. Yokluğunuzda eve birinin girdiğinden mi şüpheleniyorsunuz? O zaman görseldeki gibi kısa bir ip bırakın. Kapı kapandığında ip içeride kalır ve böylece kapının açılıp kapandığını anlarsınız. Acil durumlar için mutfak masa ya da sandalyenin altında bu şekilde para saklayabilirsiniz. Bu noktaların amaçlarından birisi tamamen estetik. Camı saran sır bandından şeffaf kısma yumuşak bir geçiş hedefleniyor. Ancak bu noktaların çok önemli bir görevi daha var. Otomobil camları sıcak fırınlarda şekillendirilirken etrafındaki sır bandı siyah olduğu için camın geri kalanından daha çabuk ısınıyor ve bu da camda optik bozukluklar oluşmasına neden oluyor. Bu azalan noktalar cam ısıtılırken ısının daha eşit dağılmasını sağlıyor ve daha az optik bozulma olmasını sağlıyor. Elma çekirdeklerini atmak yerine, onları işte böyle çimlendirebilirsiniz. Bileklerinizin ağrımaması için klavyenin altındaki bu ayakları indirerek kullanmalısınız. Numaralar pistin bulunduğu bölgedeki manyetik konuma karşılık gelir. Pilotlarda buna göre iniş yaparlar. Koridor ve pencere kenarı kol dayama yerlerinin sabit olduğunu düşünülse de kol dayamasının altına gizlenmiş küçük bir düğme vardır ve bu kollar kaldırılabilir. Tuvalet kapısı dışarıdan kolayca açılabilir.Kapıda 'Sigara içilmez' veya 'Lavabo' işareti altında gizli bir anahtar bulunur. Aracınızın aynaları buğulandığında yapmanız gereken şey aslında çok basit. İç ve dış mekan sıcaklığını eşitleyebileceğiniz gibi, bunun çok daha basit bir yolunu da deneyebilirsiniz. Arabanızın aynalarına bir miktar sabun veya deterjan sürerek bu sorundan kurtulabilirsiniz. Elektrikli süpürge kolundaki delikler süpürgenin çekiş gücünü azaltmak için tasarlanmıştır. Hareket etmeyi güçleştirecek yüzeyleri süpürürken açıyorsunuz, vakum gücünü düşürüp daha rahat süpürebilmeyi sağlıyor. Bu parçanın çeşitli kullanımı var. İsterseniz ayakkabınızı ayağınıza bağlayabilir ya da ayakkabınızı kurutmak için askıya asabilirsiniz. Bu pamukların 2 farklı yüzeyi var. Kabartmalı taraf, makyaj uygulamak için kullanılırken, pürüzsüz taraf yüzü temizlemek ve makyajı çıkarmak için kullanılır. Herkes ünlü DNA spiralinin neye benzediğinin farkındadır. Ancak molekülün uzunluğu nedeniyle çıplak gözle görülebileceğini az insan biliyor. Bahçesindeki gülleri patates içerisinde filizlendiren adam, o anları paylaştı. Bir bıçak ve delgi yardımıyla patatesten bir miktar çıkaran adam, içerisine düzgünce kesilmiş bir gül fidanı yerleştirdi. Fidanı patatesin tam ortasına yerleştirdikten hemen sonra, hazırladığı saksıların içerisine yerleştirdi. Gül fidanını yerleştirmeden önce, aşırı yaprakları ve dikenleri ayıkladı. Her iki patates için de aynı işlemi uygulayan adam, saksının içerisine bahçeden toprak doldurdu. Toprakların içerisine patatesleri yerleştirdi. Sapı kırmamaya özen göstererek üzerine yeniden toprak doldurdu. Toprak içerisine gömdüğü gül fidanlarını korumak için iki pet şişeyi keserek üzerlerine kapattı. Ve işte güllerin son hali... Her kanatta bir kırmızı ya da yeşil ışık görürsünüz, kırmızı ışık her zaman sol kanatta, yeşil ise sağ kanattadır. Pilot havada kırmızı ve yeşil bir ışık görürse ona doğru gelen bir uçak olduğunu anlar. Konum ışıklarına uçağın yönünü ve konumunu belirttiği için konum ışıkları denmektedir. Batan bir arabadan kurtulmak kolay gibi gelse de yapacağınız en ufak hata sizi, içinden çıkılmaz bir olaya sürükleyebilir.Kurtulabilmeniz için uygun tek bir an olabilir ve o anı doğru seçmeniz gerekir. Otomobiller suya girdiği an hemen batmaya başlamaz. Su üzerinde süzüldüğü, azımsanmayacak bir süre her zaman olur.Otomobil batmaya başlarken sakın kapıyı açmaya çalışmayın. Suyun yarattığı basınç ve aracın iç basıncının arasındaki fark bunu yapmanızı fazlasıyla zorlaştıracaktır.Batmaya yüz tutan bir otomobilin kapılarını açmak içeriye suyun daha hızlı dolmasından başka bir işe yaramayacaktır. Bu olası batışı daha da hızlandıracak, belki de sizi kurtulabileceğiniz otomobilin içine hapsedecektir. Basınç farkından minimum seviyede etkilenmek için sürücü tarafındaki camı olabildiğince hızlı şekilde indirmeli. Eğer camınızı otomatik olarak açamazsanız, araç içinde bulabileceğiniz en sert objeyle camı kırın. Sert obje bulunamaması durumunda emniyet kemerinizi çıkarın ve geleneksel tekme yöntemini deneyin. Kurtulmanın son aşamasında otomobilde kalan son oksijeni de tüketin ve derin bir nefes alın. Kırdığınız ya da açtığınız alandan yüzerek kurtulun.