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Plajlar eski günlerini aratmadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerli ve yabancı birçok kişi, sıcak havayı fırsat bilerek sahillere akın etti. Normalleşme süreciyle birlikte 18 yaş altı ve 65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının da kalkmasıyla plajlar doldu.

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2020 Çarşamba 18:59 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020 Çarşamba 19:00
Plajlar eski günlerini aratmadı

Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra Plajı, eski günlerine geri döndü. Normalleşme süreciyle birlikte açılan plajlar, yeniden doldu.

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Plajlar eski günlerini aratmadı

18 yaş altı ve 65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlaması da kalkınca, yoğunluk oluştu.

Plajlar eski günlerini aratmadı

Hava sıcaklığının 27 derece olduğu Alanya'da deniz suyu sıcaklığı 24 derece olarak ölçüldü. Nem oranının yüzde 63 olduğu ilçede plajlar eski günlerini aratmadı.

Plajlar eski günlerini aratmadı

PLAJIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI

Plajı dolduran yerli yabancı birçok kişi, keyifli zaman geçirdi. Çocukların denizde yüzerek eğlendiği plajda, bazı vatandaşlar da köpeğiyle oynadı. Normalleşme süreciyle birlikte koronavirüs tedbirlerinin dikkate alınarak sosyal mesafe kuralına uyulduğu plaja gelenler gönlünce eğlendi.

Plajlar eski günlerini aratmadı

'UZUN BİR TATİL YAPABİLMEK İÇİN EN İYİ FIRSAT'

Eskişehir'den ailesiyle birlikte tatile gelen Mehmet Kapar (39), "Deniz, insanlar sakin. Fazla kalabalık değil. Yabancılar da yok. Sakin ve mesafeli geçiyor. Öncelikle tabii bebeklerimizi düşünüyoruz. Ailemizi, çevremizi izole ediyoruz. Sürekli hijyene dikkat ediyoruz. Ondan sonra tatilimizi yapıyoruz. Uzun ve güzel bir tatil geçirmek için en iyi fırsat şu anda. Alanya çok güzel her yeriyle doğası, Dim Çayı'ndan tut, kalesine kadar. Plajları da güzel. Herkese tavsiye ederim" dedi.

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