Plajlar eski günlerini aratmadı

'UZUN BİR TATİL YAPABİLMEK İÇİN EN İYİ FIRSAT'



Eskişehir'den ailesiyle birlikte tatile gelen Mehmet Kapar (39), "Deniz, insanlar sakin. Fazla kalabalık değil. Yabancılar da yok. Sakin ve mesafeli geçiyor. Öncelikle tabii bebeklerimizi düşünüyoruz. Ailemizi, çevremizi izole ediyoruz. Sürekli hijyene dikkat ediyoruz. Ondan sonra tatilimizi yapıyoruz. Uzun ve güzel bir tatil geçirmek için en iyi fırsat şu anda. Alanya çok güzel her yeriyle doğası, Dim Çayı'ndan tut, kalesine kadar. Plajları da güzel. Herkese tavsiye ederim" dedi.