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Haberler Galeri Plan yapanlar dikkat! Ege Bölgesi'ne sis ve pus uyarısı!

Plan yapanlar dikkat! Ege Bölgesi'ne sis ve pus uyarısı!

Bugün 24 Ocak Salı günü hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji bugün için ne söylüyor? İzmir'de kar ne zaman yağacak? gibi soruların cevabı araştırılıyor. Peki haftanın ikinci günü hava durumunda neler var? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ege Bölgesi'nde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 24 Ocak Salı günü hava durumunun detayları...

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 09:45 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 09:45
Plan yapanlar dikkat! Ege Bölgesi’ne sis ve pus uyarısı!

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Plan yapanlar dikkat! Ege Bölgesi’ne sis ve pus uyarısı!

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

Plan yapanlar dikkat! Ege Bölgesi’ne sis ve pus uyarısı!

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Plan yapanlar dikkat! Ege Bölgesi’ne sis ve pus uyarısı!

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu

HATAY °C, 16°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Az bulutlu

Plan yapanlar dikkat! Ege Bölgesi’ne sis ve pus uyarısı!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

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