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Haberler Galeri Polis sevgilisi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Polis sevgilisi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı polis sevgilisi tarafından silahla vurularak öldürülen genç kadın memleketi Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde toprağa verildi.

Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 18:15 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 18:16
Polis sevgilisi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Dün akşam saatlerinde İzmir'de bir otoparkta polis memuru Fırat Köksal (39) ve sevgilisi Nagihan Üste (33), 35 V 0761 plakalı aracın içerisinde bir araya geldi.

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Polis sevgilisi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Burada ikili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Polis memuru Fırat Köksal, yanında bulundurduğu tabancayı çıkarması sonucu arabadan kaçmaya çalışan Üste'nin kafasına ateş etti.

Polis sevgilisi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Olay yerinde kadının hayatını kaybetmesi sonucu, Köksal daha sonra aynı tabancayla kendisine ateş ederek intihar etti. Köksal da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis sevgilisi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Sevgilisi tarafından başından vurularak öldürülen Nagihan Üste memleketi olan Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde sevenlerinin gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Polis sevgilisi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Kırkağaç ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi'ndeki camide ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ve dualar eşliğinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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