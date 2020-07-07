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Prens Harry sessiz kalamıyor! Kraliçe'yi kızdıracak sözleriyle gündemde
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak eşi Meghan Markle ile ABD'ye yerleşen Prens Harry, sessizliğini koruyamıyor. Harry, Kraliçe Elizabeth'in başında bulunduğu İngiliz Milletler Topluluğu'na çağrı yaparak, "Geçmişteki yanlışları kabul edin" dedi.
Giriş Tarihi: 7 Temmuz 2020 Salı 15:43Güncelleme Tarihi: 7 Temmuz 2020 Salı 16:01
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Prens Harry sessiz kalamıyor! Kraliçe'yi kızdıracak sözleriyle gündemde
Prens Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan Markle en son Sussex Kraliyet Instagram hesabından yayımladıkları mesajla resmi olarak unvanlarını terk etmişti.
Prens Harry sessiz kalamıyor! Kraliçe'yi kızdıracak sözleriyle gündemde
Amerika Birleşik Devletleri'nde polis tarafından öldürülen George Floyd sonrası başlayan Black Lives Matter konulu video konferansa katılan Prens Harry, İngiliz Milletler Topluluğu'nun geçmişte yaşanan yanlışları kabul etmede şu ana kadar önemli adımlar attığını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.
Prens Harry sessiz kalamıyor! Kraliçe'yi kızdıracak sözleriyle gündemde
Video konferans toplantısında yaptığı konuşmada Prens Harry, "Bazı durumlarda geçmişteki yanlışları kabul etmek kolay olmayacaktır. Ama bu yapılmalı. Çünkü bundan herkes kazançlı çıkar. Milletler Topluluğu'nda baktığımızda, geçmişi kabul etmeden ilerleyebilmemiz mümkün değil" dedi.
Prens Harry sessiz kalamıyor! Kraliçe'yi kızdıracak sözleriyle gündemde
İNGİLİZ MİLLETLER TOPLULUĞU NEDİR?
İngiliz Milletler Topluluğu, çoğunluğu Britanya İmparatorluğu eski parçası olan 54 ülkeden oluşuyor.
Prens Harry sessiz kalamıyor! Kraliçe'yi kızdıracak sözleriyle gündemde
Bu ülkelerin toplum nüfusu 2,4 milyar. Bu da dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini teşkil ediyor.
Prens Harry sessiz kalamıyor! Kraliçe'yi kızdıracak sözleriyle gündemde
Topluluğun başkanı olarak ise İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth görev yapıyor.