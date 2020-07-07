Prens Harry sessiz kalamıyor! Kraliçe'yi kızdıracak sözleriyle gündemde

Video konferans toplantısında yaptığı konuşmada Prens Harry, "Bazı durumlarda geçmişteki yanlışları kabul etmek kolay olmayacaktır. Ama bu yapılmalı. Çünkü bundan herkes kazançlı çıkar. Milletler Topluluğu'nda baktığımızda, geçmişi kabul etmeden ilerleyebilmemiz mümkün değil" dedi.