Haberler Galeri Prens Harry ve Meghan Markle mutfakta! Eski çete üyeleri için yemek pişirdiler

Prens Harry ve Meghan Markle mutfakta! Eski çete üyeleri için yemek pişirdiler

Presn Harry ve Meghan Markle'ın yardım çalışmaları devam ediyor. İkili eski çete üyelerinin çalıştığı bir fırında çete üyeleriyle ekmek pişirdi. Kraliyetten ayrılan ve unvanlarını kaybeden çift, yardım çalışmalarına devam edeceklerini açıklamıştı.

Giriş Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 17:09 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 17:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





