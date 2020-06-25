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Prens Harry ve Meghan Markle mutfakta! Eski çete üyeleri için yemek pişirdiler
Prens Harry ve Meghan Markle mutfakta! Eski çete üyeleri için yemek pişirdiler
Presn Harry ve Meghan Markle'ın yardım çalışmaları devam ediyor. İkili eski çete üyelerinin çalıştığı bir fırında çete üyeleriyle ekmek pişirdi. Kraliyetten ayrılan ve unvanlarını kaybeden çift, yardım çalışmalarına devam edeceklerini açıklamıştı.
Giriş Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 17:09
Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 17:13
Prens Harry ve Meghan Markle mutfakta! Eski çete üyeleri için yemek pişirdiler
İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak Los Angeles'a yerleşen Prens Harry (35) ve eşi Meghan (38), eski çete üyelerinin çalıştığı fırını ziyaret etti.
Prens Harry ve Meghan Markle mutfakta! Eski çete üyeleri için yemek pişirdiler
Los Angeles'ta 18 milyon değerinde bir malikanede yaşayan ünlü çift, yardım kampanyası kapsamında Homeboy adlı fırın ve kafeterya işletmesinde ekmek pişirdi.
Prens Harry ve Meghan Markle mutfakta! Eski çete üyeleri için yemek pişirdiler
Ünlü çift, çalışanlarla birlikte ekmek pişirip yiyecek hazırlarken, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.Homeboy işletmesi genelde suç örgütlerinden ayrılan çete üyelerinin, topluma yeniden kazandırma amacı güden bir işletme olarak biliniyor.
Prens Harry ve Meghan Markle mutfakta! Eski çete üyeleri için yemek pişirdiler
Kraliyet görevleriyle birlikte 'Sussex' markasını da bırakan Prens Harry ve eşi Meghan Markle sosyal paylaşım sitesi Instagram'da 200 binden fazla takipçi kaybetmişti.
Prens Harry ve Meghan Markle mutfakta! Eski çete üyeleri için yemek pişirdiler
Sussex markasını kullanamadıkları için resmi Instagram hesaplarına yeni bildirimler ekleyemeyen çiftin takipçi sayısı 11.1 milyona gerilerken, Prens William ve Kate Middleton'ın takipçi sayıları 12 milyona çıkmıştı.