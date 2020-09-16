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Haberler Galeri Prens Harry'e 'soğuk' doğum günü! Mesajlar herkes şaşırttı!

Prens Harry'e 'soğuk' doğum günü! Mesajlar herkes şaşırttı!

Prens Harry'nin doğum günü kutlamaları soğuk geçti. Harry için doğum günü mesajları paylaşan kraliyet üyeleri, aralarındaki soğukluğu gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 11:15 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 11:16
Prens Harry'e 'soğuk' doğum günü! Mesajlar herkes şaşırttı!

Prens Harry dün 36 yaşına bastı.

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Prens Harry'e 'soğuk' doğum günü! Mesajlar herkes şaşırttı!

Doğum günü için Kraliyet Ailesi'nden Prens William'ın, Kraliçe Elizabeth'in ve babası Prens Charles'ın resmi sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı paylaşıldı.

Prens Harry'e 'soğuk' doğum günü! Mesajlar herkes şaşırttı!

Ancak paylaşımların hepsi kuru bir "Doğum günün kutlu olsun" mesajı şeklindeydi ve hiçbir sıcak ifade yer almıyordu.

Prens Harry'e 'soğuk' doğum günü! Mesajlar herkes şaşırttı!

Üstelik 3 hesapta paylaşılan fotoğraflarda da Düşes Meghan'ın olmaması dikkat çekti.

Prens Harry'e 'soğuk' doğum günü! Mesajlar herkes şaşırttı!

Prens William ve Kate Middleton'ın mesajı: Doğum günün kutlu olsun

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