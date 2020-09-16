Prens Harry'e 'soğuk' doğum günü! Mesajlar herkes şaşırttı!

Prens Harry'nin doğum günü kutlamaları soğuk geçti. Harry için doğum günü mesajları paylaşan kraliyet üyeleri, aralarındaki soğukluğu gözler önüne serdi. Prens Harry dün 36 yaşına bastı. Doğum günü için Kraliyet Ailesi'nden Prens William'ın, Kraliçe Elizabeth'in ve babası Prens Charles'ın resmi sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı paylaşıldı. Ancak paylaşımların hepsi kuru bir 'Doğum günün kutlu olsun' mesajı şeklindeydi ve hiçbir sıcak ifade yer almıyordu. Üstelik 3 hesapta paylaşılan fotoğraflarda da Düşes Meghan'ın olmaması dikkat çekti. Prens William ve Kate Middleton'ın mesajı: Doğum günün kutlu olsun Prens Charles'ın kutlama paylaşımı: Doğum günü kutlu olsun Kraliçe Elizabeth'in mesajınde 2017'de çekilen bir fotoğraf tercih edildi ve 'Doğum günün kutlu olsun' denildi.