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Prens William 38’inci doğum gününü kutladı! O anları eşi Kate Middleton fotoğrafladı
İngiltere tahtının Prens Charles'tan sonraki veliahtı Prens William, 38'nci doğum gününü kutladı. Doğum günü ve Babalar Günü'nü beraber kutlayan Prens'in o anlarını eşi Kate Middleton ölümsüzleştirdi. İşte o fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 22 Haziran 2020 Pazartesi 14:39Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2020 Pazartesi 14:59
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Prens William 38’inci doğum gününü kutladı! O anları eşi Kate Middleton fotoğrafladı
İngiltere tahtının gelecekteki kralı Prens William, dün 38 yaşına girdi. Prens William'ın doğum günü için babası Prens Charles, ikilinin fotoğrafını yayınlayarak oğlunun doğum günü kutladı.