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Haberler Galeri Prens William 38’inci doğum gününü kutladı! O anları eşi Kate Middleton fotoğrafladı

Prens William 38’inci doğum gününü kutladı! O anları eşi Kate Middleton fotoğrafladı

İngiltere tahtının Prens Charles'tan sonraki veliahtı Prens William, 38'nci doğum gününü kutladı. Doğum günü ve Babalar Günü'nü beraber kutlayan Prens'in o anlarını eşi Kate Middleton ölümsüzleştirdi. İşte o fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 22 Haziran 2020 Pazartesi 14:39 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2020 Pazartesi 14:59
Prens William 38’inci doğum gününü kutladı! O anları eşi Kate Middleton fotoğrafladı
Prens William 38’inci doğum gününü kutladı! O anları eşi Kate Middleton fotoğrafladı

İngiltere tahtının gelecekteki kralı Prens William, dün 38 yaşına girdi. Prens William'ın doğum günü için babası Prens Charles, ikilinin fotoğrafını yayınlayarak oğlunun doğum günü kutladı.

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Prens William 38’inci doğum gününü kutladı! O anları eşi Kate Middleton fotoğrafladı
Prens William 38’inci doğum gününü kutladı! O anları eşi Kate Middleton fotoğrafladı


Prens Charles ve eşi Camilla'nın Clarence House adlı Instagram hesabından yapılan paylaşımda, baba oğulun fotoğrafının geçen yıl aralık ayında çekildiği belirtildi.

Prens William 38’inci doğum gününü kutladı! O anları eşi Kate Middleton fotoğrafladı
Prens William 38’inci doğum gününü kutladı! O anları eşi Kate Middleton fotoğrafladı


Prens William ve eşi Kate Middleton'ın Kensington Royal adlı Instagram hesabından da Prens'in üç çocuğuyla fotoğrafları paylaşıldı.

Prens William 38’inci doğum gününü kutladı! O anları eşi Kate Middleton fotoğrafladı
Prens William 38’inci doğum gününü kutladı! O anları eşi Kate Middleton fotoğrafladı

William'ın, çocukları Prens George (6), Prenses Charlotte (5) ve Prens Louis (2) ile çekilen fotoğraflarına 2 milyonun üzerinde beğeni yağarken, doğum gününü kutlayanlara da teşekkür edildi.

Prens William 38’inci doğum gününü kutladı! O anları eşi Kate Middleton fotoğrafladı
Prens William 38’inci doğum gününü kutladı! O anları eşi Kate Middleton fotoğrafladı

İngiltere tahtının varisi veliaht Prens William, 21 Haziran 1982 yılında dünyaya geldi. Hem Babalar Günü'nü hem de doğum gününü kutlayan Prens William'a kraliyet ailesinden de tebrik yağdı.

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