Haberler
Galeri
Prenses Diana hakkında şok gerçek! İşte Prenses Diana'nın ses kayıtlarıyla ortaya çıkan itiraflar...
Prenses Diana hakkında şok gerçek! İşte Prenses Diana'nın ses kayıtlarıyla ortaya çıkan itiraflar...
Dünyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Prenses Diana'nın ortaya çıkan ses kayıtlarından hayatına dair yeni itirafları gün yüzüne çıktı. İşte ses kayıtlarıyla tekrar gündeme gelen Prenses Diana hakkında ilk kez duyacağınız o gerçekler...
Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 09:31
Prenses Diana'nın ölümünün ardından ortaya çıkan ses kayıtlarından hayatına dair itiraflar gün yüzüne çıktı. Buna göre Leydi Diana, kocası Prens Charles'ın dikkatini çekmek için hamileyken intihar girişiminde bulunmuş.
Prenses Diana'nın ses kayıtlarından, hayatıyla ilgili şaşırtıcı gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor.
İngiliz yazar Andrew Morton'un 'Diana: Gerçek Hikayesi' kitabında yer verilen ses kayıt dökümlerine göre Lady Diana, bir intihar girişiminde bulundu.
Prensesin ölümünden sonra ortaya çıkan kayıtlarda, Diana'nın Ocak 1982'de, Prens William'a dört aylık hamileyken kendini merdivenlerden atarak intihar girişiminde bulunduğu bilgisi yer alıyor.
Prenses Diana, bu olayı şöyle anlattı: