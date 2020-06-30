Prenses Diana'nın itirafları! Hamileyken intihar etmeye kalkmış! İşte o açıklamalar...

'BENİ DİNLEMEDİ'

Prenses Diana, bu olayı şöyle anlattı:

"Dört aylık hamileyken kocamın dikkatini çekmek ve beni dinlemesini sağlamak için kendimi merdivenlerden aşağı attım. Charles'a çok çaresiz hissettiğimi, ağlaya ağlaya mahvolduğumu söylemiştim. O ise benim yalandan ağladığımı söyledi. Seni dinlemeyeceğim. Her zaman bana bunu yapıyorsun. Şimdi ata binmeye gidiyorum dedi bana'' sözleriyle ifade etmiş.