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Prenses Diana'nın itirafları! Hamileyken intihar etmeye kalkmış! İşte o açıklamalar...
Galler Prensesi Diana'nın itirafları ortaya çıktı. Çok mutsuz bir evliliği olduğunu belirten Diana, Prens Charles'ın dikkatini çekmek için kendini merdivenden atarak intihar girişimden bulunmuş. İşte o açıklamalar...
Giriş Tarihi: 30 Haziran 2020 Salı 14:02Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020 Salı 14:18
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Prenses Diana, geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Ancak tüm dünya tarafından sevilen ve ilk kez Prenses unvanını alan Lady Diana, ölümünden sonra bile sevilerek anılıyor. Evliliğinde sorun yaşayan ve Prens Charles ile boşanan Diana, ölmeden önce gizli röportajlar vererek birçok şeyi itiraf etmiş.
KENDİSİNİ MERDİVENLERDEN ATARAK İNTİHAR ETMEYE KALKMIŞ
Prenses Diana'nın sarayda kaydedip bir aracı vasıtasıyla arkadaşı, gazeteci Morton'a ulaştırdığı kayıtlarda, eşi Prens Charles ile ilişkisine dair yeni bilgiler ve Prenses'in hayatıyla ilgili şaşırtıcı gerçekler gün ışığına çıktı. Lady Diana, Ocak 1982'de Prens William'a dört aylık hamileyken kendini merdivenlerden atarak intihar girişiminde bulundu.
'BENİ DİNLEMEDİ'
Prenses Diana, bu olayı şöyle anlattı:
"Dört aylık hamileyken kocamın dikkatini çekmek ve beni dinlemesini sağlamak için kendimi merdivenlerden aşağı attım. Charles'a çok çaresiz hissettiğimi, ağlaya ağlaya mahvolduğumu söylemiştim. O ise benim yalandan ağladığımı söyledi. Seni dinlemeyeceğim. Her zaman bana bunu yapıyorsun. Şimdi ata binmeye gidiyorum dedi bana'' sözleriyle ifade etmiş.
'SÜREKLİ AĞLIYORDUM'
Etrafındaki kimsenin onu anlamadığından yakınan Diana, "Çaresizce ağlıyordum. Şımarıklık değildi bu. Sadece yeni pozisyonuma uyum sağlamam gerekiyordu" dedi.
Yine kayıtlara göre Prens Charles, yeni nişanlandıkları dönemde Prenses Diana'nın bulimia hastalığına yakalanmasına yol açtı.
Prenses Diana o dönemi, "Kendimi hasta hissetmeye başladım. Sürekli tansiyonum çıkıyor gibi geliyordu"sözleriyle anlattı.