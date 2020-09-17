Propolis, virüslerin üremesini önler, bağışıklık sistemini güçlendirir

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alper Şener, yaklaşan kış mevsimiyle artması muhtemel hastalıklardan ve koronavirüsten korunmanın önemli yollarından birinin de bağışıklık sistemini güçlendirmesi olduğunu söyledi. Bal ve propolisin, sağlığı korumak için önerilen ürünlerin başında geldiğini belirten Şener, "Propolisin, solunum yolu virüsleri ve diğer virüslerin üremesini önleyici özelliği bulunduğu ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkisinin olduğu biliniyor" dedi.