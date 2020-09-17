Propolis, virüslerin üremesini önler, bağışıklık sistemini güçlendirir

'PROPOLİSİN VİRÜSLERİN ÜREMESİNİ ÖNLEYİCİ OLDUĞU BİLİNİYOR'

Arı ürünlerinin, sağlığı korumak ve desteklemek için önerilen ürünlerin başında geldiğine dikkat çeken Prof. Dr Alper Şener, "Propolis ve diğerlerinin aslında solunum yolu virüsleri ve diğer virüsler üzerinde olumlu katkılarının olduğu, yani virüsün üremesini önleyici özelliği olduğu, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkilerinin olduğu uzun yıllardır biliniyor. Ama burada en büyük tartışma konusu, bu ürünlerin standart olup, olmadığı. Çünkü arı gezici bir hayvandır.