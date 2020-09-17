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Propolis, virüslerin üremesini önler, bağışıklık sistemini güçlendirir

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alper Şener, yaklaşan kış mevsimiyle artması muhtemel hastalıklardan ve koronavirüsten korunmanın önemli yollarından birinin de bağışıklık sistemini güçlendirmesi olduğunu söyledi. Bal ve propolisin, sağlığı korumak için önerilen ürünlerin başında geldiğini belirten Şener, "Propolisin, solunum yolu virüsleri ve diğer virüslerin üremesini önleyici özelliği bulunduğu ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkisinin olduğu biliniyor" dedi.

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 10:35 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 10:52
Propolis, virüslerin üremesini önler, bağışıklık sistemini güçlendirir

Maske, mesafe ve el hijyenin koronavirüs ile mücadelede en etkin yöntem olduğunu söyleyen ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alper Şener, bunun yanında kış aylarında kişilerin bağışıklık sistemini güçlendirmeleri gerektiğini de ifade etti.

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Propolis, virüslerin üremesini önler, bağışıklık sistemini güçlendirir

Havaların soğumasıyla birlikte insanların kapalı alanlarda daha çok vakit geçirmek zorunda kalacaklarını belirten Şener, maske, mesafe ve el hijyeninin dışında ek tedbirler alınması gerektiğini, arı ürünlerinin kullanımının da alınacak tedbirler arasında önemli olduğunu söyledi.

Propolis, virüslerin üremesini önler, bağışıklık sistemini güçlendirir

'PROPOLİSİN VİRÜSLERİN ÜREMESİNİ ÖNLEYİCİ OLDUĞU BİLİNİYOR'
Arı ürünlerinin, sağlığı korumak ve desteklemek için önerilen ürünlerin başında geldiğine dikkat çeken Prof. Dr Alper Şener, "Propolis ve diğerlerinin aslında solunum yolu virüsleri ve diğer virüsler üzerinde olumlu katkılarının olduğu, yani virüsün üremesini önleyici özelliği olduğu, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkilerinin olduğu uzun yıllardır biliniyor. Ama burada en büyük tartışma konusu, bu ürünlerin standart olup, olmadığı. Çünkü arı gezici bir hayvandır.

Propolis, virüslerin üremesini önler, bağışıklık sistemini güçlendirir

Topladığı ürünlerden ortaya çıkan bir ürünü biz suda ya da alkolde çözelti haline getirip, saflaştırarak propolis ekstraktı olarak kullanıyoruz. Propolisin bir özelliği var ki; temel anlamda hem antibakteriyal, hem de antiviral yani virüs, bakteri, mantar gibi aklınıza gelebilecek her türlü mikroorganizmayı öldürme özelliğine sahip. Arı, kovanı korumak ve kovanda kontaminasyonu uzak tutmak için bu ürünü kullanıyor" dedi.

Propolis, virüslerin üremesini önler, bağışıklık sistemini güçlendirir

'ILIK TÜKETİLMESİ ÖNEMLİ'
Propolisin içerdiği yoğunluk oranının sağlayacağı fayda açısından önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Alper Şener, şöyle konuştu:
"Piyasada yüzde 5 ile yüzde 17 arasında farklı yoğunluk içeren ve farklı propolis ekstraktı olan ürünler var. Yüzde 10'un üzerinde yoğunluk içeren propolisler, kullanım açısından olumlu katkı yapacaktır. Çünkü propolisi biz bağışıklık sistemini desteklemek için kullanıyoruz, özellikle kış dönemine girerken. Bu ürünün pastil ve sıvı olanları var.

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