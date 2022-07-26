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Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen iğrenç soru: Kaynanam kayınpederime çişli çay yapıyor...
Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen iğrenç soru: Kaynanam kayınpederime çişli çay yapıyor...
Psikolog Esra Ezmeci sosyal medya hesabıbndan takipçilerinden gelen soruları cevaplıyor. Gelen sorular arasında mide bulandıraf bir itiraf geldi. Esra Ezmeci'ye gelen "Kaynanam kayınpederime büyü yapıyor, çişli çay yapıyor, bana sen de iç kocan bağlanır ne yapmam lazım" sorusuna Ezmeci'nin verdiği yanıt olay oldu.
Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 09:05
Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 09:09
Psikolog Esra Ezmeci'nin Instagram hesabı üzerinden kendisine gelen soruları yanıtlaması yeniden gündem oldu.
Ünlü psikoloğa gelen soruların yanı sıra itirafalarda gündem olmayı başarıyor.
Bir sosyal medya kullanıcısı Esra Ezmeciye'ye sorduğu mide bulandıran soru ile ağızları açık bıraktı.
Bir yandan da sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen itirafları ve soruları cevaplandıran Ezmeci, takipçilerinin itirafları kadar onlara verdiği cevaplarla da adından söz ettiriyor.
"Kaynanam kayınpderime büyü yapıyor çişli çay yapıyor bana sende iç kocan bağlanıyor diyer ne yapmam lazım" sorusuna ünlü psikolog "Siz hiç böyle şeylere girmeyin" yanıtını verdi.