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Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen iğrenç soru: Kaynanam kayınpederime çişli çay yapıyor...

Psikolog Esra Ezmeci sosyal medya hesabıbndan takipçilerinden gelen soruları cevaplıyor. Gelen sorular arasında mide bulandıraf bir itiraf geldi. Esra Ezmeci'ye gelen "Kaynanam kayınpederime büyü yapıyor, çişli çay yapıyor, bana sen de iç kocan bağlanır ne yapmam lazım" sorusuna Ezmeci'nin verdiği yanıt olay oldu.

Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 09:05 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 09:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





