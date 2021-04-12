Ramazan ayında doğru beslenme nasıl olmalı?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Diyetisyen Günay Eskici, ramazan ayını bir yemek şöleni olarak düşünmemek gerektiğini söyledi. Diyetisyen Eskici, özellikle iftar öğünlerinde masaların çok fazla doldurulmasının doğru olmayacağını belirterek, "Pandemi dönemiyle birlikte fiziksel aktivitedeki azalmayı da düşündüğümüzde, bu kilo artışlarına sebep olabilir. Sofralarımızın çok zengin olmamasını istiyoruz. Pilav, makarna ve böreği, mümkün mertebe sofralarımızda azaltalım. İftarda sahura kadar olan süreçte yaklaşık 8-10 bardak su tüketmeye özen gösterelim. Şekerli içeceklerden mümkün mertebe kaçınalım" dedi.