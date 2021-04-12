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Haberler Galeri Ramazan ayında doğru beslenme nasıl olmalı?

Ramazan ayında doğru beslenme nasıl olmalı?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Diyetisyen Günay Eskici, ramazan ayını bir yemek şöleni olarak düşünmemek gerektiğini söyledi. Diyetisyen Eskici, özellikle iftar öğünlerinde masaların çok fazla doldurulmasının doğru olmayacağını belirterek, "Pandemi dönemiyle birlikte fiziksel aktivitedeki azalmayı da düşündüğümüzde, bu kilo artışlarına sebep olabilir. Sofralarımızın çok zengin olmamasını istiyoruz. Pilav, makarna ve böreği, mümkün mertebe sofralarımızda azaltalım. İftarda sahura kadar olan süreçte yaklaşık 8-10 bardak su tüketmeye özen gösterelim. Şekerli içeceklerden mümkün mertebe kaçınalım" dedi.

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 11:28 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 11:34
Ramazan ayında doğru beslenme nasıl olmalı?
Ramazan ayında doğru beslenme nasıl olmalı?

Diyetisyen Günay Eskici, ramazan ayı ile birlikte ibadetlerin yerine getirilirken, sağlığımızı koruyabilmenin ve bağışıklığımızı güçlü tutabilmenin de son derece önemli olduğunu söyledi. Ramazanda beslenmede sadeleşmeye gidilmesi gerektiğini ve yemek şöleni olarak düşünmemek gerektiğini belirten Doç. Dr. Günay Eskici, iftar öğünlerinde masaların çok fazla doldurulmasının, özellikle pandemi döneminde fiziksel aktivitedeki azalmanın da etkisiyle kilo artışlarına da yol açabileceğine dikkat çekti. Ramazan boyunca sahura kalkmanın alışkanlık haline getirilmesinin önemine de değinen Eskici, sahur için en sağlıklı yiyeceğin kahvaltı olduğunu söyledi.

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Ramazan ayında doğru beslenme nasıl olmalı?
Ramazan ayında doğru beslenme nasıl olmalı?

'SAHURDA PROTEİN AÇISINDAN UYGUN BESİNLERİ TERCİH ETMEK TOKLUK SAĞLAR'
Doç, Dr. Günay Eskici, sahurda bizi çok susatacak aşırı yağlı ve tuzlu, ertesi gün halsiz bırakacak besinlerden uzak kalmamız gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:
"İftardan kalan yiyecekleri, özellikle börekler, tatlılar, ana yemekler sahurda tüketildiğinde ertesi gün halsizlik ve susuzluğa sebebiyet verebilir. Bu nedenle sahur için en önemli yiyecek kahvaltıdır. Nasıl ki güne başlarken kahvaltı ile başlıyorsak, bir oruç gününe başlarken de en iyi öğünün kahvaltı olduğunu söyleyebiliriz. Sahurda protein açısından uygun besinleri tercih etmek tokluk sağlayacaktır. Yumurta örnek bir proteindir. Yine peynir bizim tok kalmamıza yardımcı olan bir besindir.

Ramazan ayında doğru beslenme nasıl olmalı?
Ramazan ayında doğru beslenme nasıl olmalı?

Sahurda yeşillikleri tüketmek bağırsaklarımızın çalışmasına yardımcı olur. Çünkü ramazan ile bağırsaklarımızın çalışması susuzluğun da etkisiyle gittikçe yavaşlayacak. Sahurda ve iftarda mümkün mertebe yeşilliğe özen gösterelim. Salatalık ve domates tüketebiliriz. Zeytin ve peynirde az tuzlu olanı tercih etmek ertesi gün susuzluk yaşamamamız adına çok önemli. Ramazanda pideyi çok seviyoruz ama sahurda genellikle tam tahıllı ekmeği öneriyoruz. Çünkü daha tok kalmamıza yardımcı olur. Tatlı ihtiyacımızı karşılamak için hurma, kayısı, kuru incir tüketebiliriz.

Ramazan ayında doğru beslenme nasıl olmalı?
Ramazan ayında doğru beslenme nasıl olmalı?

Tabağımızda çiğ badem ve cevizler olabilir ki bunlar da yağlı tohumdur. Yine tok kalmamıza yardımcı olur ve protein açısından zengindir. Sahurda kefir tüketimini de öneriyoruz. Bitki çayları ve süt de tüketilebilir. Ama kefirin bağırsak florası üzerinde önemli bir etkisi var ve yine tok kalmamıza yardımcı olur. Sahurda su tüketimi de çok önemli. Bu nedenle sahurda 3-4 bardak su içelim ki ertesi gün su ihtiyacımızı karşılasın. Sahurdaki bir diğer seçenek de yumurta ve peynir ile yapılacak bir omlet bir seçenek olabilir. Diğer bir seçenek de süt ile yulaf olacaktır. İçine birkaç çilek, az miktar muz, kuru kayısı, hurma ve yağlı tohumlar katılabilir. Bu şekilde bir karışım da bizi ertesi gün tok tutacak ve susuzluk hissi yaşamamıza engel olacak."

Ramazan ayında doğru beslenme nasıl olmalı?
Ramazan ayında doğru beslenme nasıl olmalı?

'İFTARDA DİNLENEREK YEMEK ÇOK ÖNEMLİ'
İftar sofralarında nelerin olması gerektiği konusunda bilgiler aktaran Eskici, "Öncelikle bir bardak su ile orucumuzu açmalıyız. Orucumuzu açtıktan sonra dileyenler bir tane hurma tüketebilirler. Hurmadan sonra mutlaka çorba tüketimini öneriyoruz. Çorbanın içinde çeşitli sebzeler, kıyma olabilir. Çorbanın besleyici değerini artırmış oluruz bu şekilde. Çorbanın hemen ardından salata ve yoğurt önerisinde bulunuyoruz. Bu midemizde tokluk sağlayacaktır. Birden çok fazla yemek yememize engel olacaktır. Dinlenerek yemek çok önemlidir. Çok hızlı şeklide beslendiğimizde çok fazla yemiş olabiliriz.

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