Ramazan ayında sağlıklı beslenme nasıl olmalı?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz; "Sahura mutlaka kalkılması gereklidir, uzayan açlığın daha da uzamasını istemiyoruz. Ramazanda nasıl beslenmeliyiz, özellikle sahurda belli başlı tercih etmememiz gereken besinler var. Bunların başında yüksek yağ çeken kızartmalar, aşırı tuz tüketimi ve salçalı sulu yemekleri çok menümüzde bulundurulmasını istemiyoruz. Bunlar yerine, genellikle kahvaltı içeriği ve daha ferah şeyler tavsiye ediyoruz. Bunların yanına süt ürünleri, meyve grubu belki kepekli bir tost olabilir, haşlama yumurta, peynir gibi protein içeriği yüksek besinler tercih edilmesini istiyoruz. Su tüketimi de genellikle yudum yudum bir anda tüketilmesini çok fazla istemiyoruz" dedi.