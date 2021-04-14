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Ramazan ayında sağlıklı beslenme nasıl olmalı?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte dengeli beslenmenin önemi de arttı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz, Ramazan ayında dengeli beslenme, iftar ile sahur vakitlerinde yemek tüketimine dikkat edilmesi konusunda bilgiler verdi. Peki iftarda ve sahurda nasıl beslenmeli? Neler tüketmeli? İşte uzman isimden öneriler...

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 14:28 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 14:33
Ramazan ayında sağlıklı beslenme nasıl olmalı?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar ve sahur vakitlerinde yemek tüketiminin dikkatli bir şekilde olması gerektiğini vurguladı. Özellikle iftar vakitlerinde hafif yiyecekler ile başladıktan sonra su tüketimini iftar ile sahur arası düzenli bir şekilde 2 ile 2,5 litre arasında içilmesi gerektiğini vurguladı. Ramazan ayında kiloları koruma konusunda da bilgiler veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz, yemeklerden sonra hareket etmenin önemli olduğunu sağlıklı kilo verme ve koruma olabileceğini belirtti.

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Ramazan ayında sağlıklı beslenme nasıl olmalı?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz; "Sahura mutlaka kalkılması gereklidir, uzayan açlığın daha da uzamasını istemiyoruz. Ramazanda nasıl beslenmeliyiz, özellikle sahurda belli başlı tercih etmememiz gereken besinler var. Bunların başında yüksek yağ çeken kızartmalar, aşırı tuz tüketimi ve salçalı sulu yemekleri çok menümüzde bulundurulmasını istemiyoruz. Bunlar yerine, genellikle kahvaltı içeriği ve daha ferah şeyler tavsiye ediyoruz. Bunların yanına süt ürünleri, meyve grubu belki kepekli bir tost olabilir, haşlama yumurta, peynir gibi protein içeriği yüksek besinler tercih edilmesini istiyoruz. Su tüketimi de genellikle yudum yudum bir anda tüketilmesini çok fazla istemiyoruz" dedi.

Ramazan ayında sağlıklı beslenme nasıl olmalı?

"İFTARDA EN BÜYÜK PROBLEMLERDEN BİRİ HIZLI TÜKETİM"
İftarda yemeklerin hızlı tüketilmemesi gerektiğini anlatan Uzman Elif Topuz; "İftarda en büyük karşılaştığımız problemlerden biri çok fazla bir anda hızlı bir şekilde tüketilip şeker yüksekliği ve çok fazla şişkinlikle uyku halinin belirmesidir. Bunlarla ilgili olarak önce iftariyeliklerden veya çorba ile başlayıp bir 10 dakika kadar ara verip daha sonra etli bir sebze yemeği yine protein ve bütün besin çeşitlerini içerisinde bulunduran bir menü olmasını istiyoruz.

Ramazan ayında sağlıklı beslenme nasıl olmalı?

Yoğurt, salata mutlaka yemeklere eşlik etmeli, aynı şekilde kuru baklagil yemekleri olabilir, ekmeklerimizi genellikle esmer ekmek tercihi yapıyoruz. Ekmek tüketiyorsak pilav grubu ve çorba grubunu dikkatli bir şekilde tüketilmesini istiyoruz, bizim için eş değerdeler çünkü" diye konuştu.

Ramazan ayında sağlıklı beslenme nasıl olmalı?

"DİKKAT ETMENİZ GEREKEN KISIM, İFTAR SONRASI TÜKETİLEN ŞERBETLİ TATLILAR"
İftar sonrasında tüketilen tatlılar ve kiloları koruma konusunda açıklamalarda bulunan Uzman Elif Topuz; "Bunun dışında özellikle dikkat etmeniz gereken kısım, iftar sonrası şerbetli tatlılara yoğun ilgi oluyor. Bunun yerine biraz daha sütlü ve meyveli tatlıları tercih ediyoruz.

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