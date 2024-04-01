Ramazan Bayramı ne zaman? 2024 Ramazan Bayramı tarihi...

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi ile belli oldu. Buna göre; 2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife günü idari izin olarak kararlaştırıldı.



Kamu çalışanları, bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.