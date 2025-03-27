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Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, kaç gün oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte, Ramazan Bayramı tatili tarihleri

Yılın ilk bayramına sayılı günler kala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bayram tatili açıklaması geldi. bu yıl 30 Mart-1 Nisan tarihlerine denk gelen bayram tatili hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, kaç gün oldu? İşte 2025 Bayram tatili tarihleri...

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Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, kaç gün oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte, Ramazan Bayramı tatili tarihleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamasının ardından 2025 Ramazan bayramı tarihleri gündeme geldi. Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Peki, Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, kaç gün oldu? İşte, Ramazan Bayramı tatili tarihleri...

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Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, kaç gün oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte, Ramazan Bayramı tatili tarihleri

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ UZATILDI MI, KAÇ GÜN OLDU?

Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Emekçiler İle İftar Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğu müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, kaç gün oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte, Ramazan Bayramı tatili tarihleri

"Gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatilin olduğu Pazartesi ve Salı günleri aynı zamanda Ramazan bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor.

Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden üç günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda dokuz günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak.Hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, kaç gün oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte, Ramazan Bayramı tatili tarihleri

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ TARİHLERİ

Buna göre 2 Nisan Salı, 3 Nisan Çarşamba ve 4 Nisan Perşembe günleri idari izin kapsamında olacak.

Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, kaç gün oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte, Ramazan Bayramı tatili tarihleri