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Haberler Galeri Ramazan Bayramı'nda beslenmeye dikkat!

Ramazan Bayramı'nda beslenmeye dikkat!

Ramazan ayında değişen beslenme rutini, bayramdan itibaren normale dönecek. Bu süreçte nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan uzmanlar, bayramda aşırı ve hızlı tüketilen gıdaların başta sindirim ve dolaşım sisteminde olmak üzere birçok rahatsızlığa yol açabileceğine dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2020 Pazar 10:23 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020 Pazar 10:29
Ramazan Bayramı'nda beslenmeye dikkat!
Ramazan Bayramı'nda beslenmeye dikkat!

Ramazan ayında, sıcak havada vatandaşlar ortalama 17 saat oruç tuttu. Uzun saatler aç ve susuz kalmak, öğünlerin iftar ve sahur olarak ikiye düşmesi, vücudun düzenini de değiştirdi. Bu bir aylık sürecin ardından Ramazan Bayramı için de zengin sofralar hazırlanıyor.

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Ramazan Bayramı'nda beslenmeye dikkat!
Ramazan Bayramı'nda beslenmeye dikkat!

Uzmanlar, özellikle bayram boyunca sağlıklı beslenmeye dikkat edilmesi konusunda uyardı. Ramazanda günde iki öğünle beslenmenin vücudun metabolizmasını yavaşlattığı için Ramazan sonrası fazla besin tüketildiğinde hızlı kilo alımıyla birlikte birçok hastalığa yakalanılabileceğine dikkat çekildi. Bayramda aşırı ve hızlı tüketilen gıdaların başta sindirim ve dolaşım sistemi olmak üzere birçok rahatsızlığa yol açtığı belirtildi.

Ramazan Bayramı'nda beslenmeye dikkat!
Ramazan Bayramı'nda beslenmeye dikkat!

'BAŞTA BAĞIRSAK VE MİDE ETKİLENİYOR'
Kent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, bir ay süresince oruç tutan kişinin metabolizmasının yavaşladığını ardından gelen bayramda ise insanın kendisini tamamen serbest hissederek fazla yediğini belirterek, "Bazı rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor bu durumlarda. Bunların başında mide, bağırsak rahatsızlıkları geliyor. Özellikle bizim akut gastrit dediğimiz halk arasında mide fesadı denilen hastalıklar çok sık görülüyor. Aşırı ve ağır yemekler özellikle yağlı, baharatlı ve ağır tatlılar midede sindirim sıkıntısına yol açıyor. Hazım bozukluğu, aşırı mide salgısı ve gaz oluşumu ortaya çıkıyor. Bulantı, kusma, mide yanması, karın ağrısı gibi belirtilerle akut gastrit dediğimiz tablolara sık rastlıyoruz. Bunun yanında bağırsaklar da etkileniyor. Bazen bu tabloya ishal dediğimiz durumlar da katılabiliyor. Bu şekilde mide ve bağırsak sorunları gözükebiliyor" dedi.

Ramazan Bayramı'nda beslenmeye dikkat!
Ramazan Bayramı'nda beslenmeye dikkat!

Şeker hastalarının bayramdan sonra kontrollerinin bozulduğunun görüldüğünü de belirten Uzman Dr. Yetim, "Kendilerini uyarınca şöyle derler. 'E doktor bey bayramdı' Sanki bayramda kendilerini hak etmiş olarak görüyorlar. Sonuç olarak kan şekerleri yükseliyor. Kan şekerlerinin yükselmesi kısa, orta ve uzun vadede çeşitli sorunlara yol açıyor. Dolayısıyla aşırı tatlı, yağlı, baharatlı yiyecekler ve kızartmalardan kaçınmak ayrıca aşırı yemeden de kaçınmak. Havalar sıcak yine aşırı soğuk tüketiminden de kaçınmak faydalı olur" dedi.

Ramazan Bayramı'nda beslenmeye dikkat!
Ramazan Bayramı'nda beslenmeye dikkat!

'EN ÖNEMLİ KURAL PORSİYONA DİKKKAT ETMEK'
Normal yeme düzenine geçerken daha fazla yemek yeme eğiliminin olabileceğini belirten Uzman Diyetisyen Ceren Batmaz Sarı ise, "Bu durum kilo artışına, tansiyon, şeker problemlerine ve şişkinlik, hazımsızlık, reflü gibi sindirim sistemi sorunlarına neden olabilir. Beslenmenizde dikkat edeceğiniz bazı noktalarla bu sağlık sorunlarını engellemek mümkün. Bayramlarda sağlıklı beslenmenin en önemli kuralı porsiyonlara dikkat etmek ve öğün düzenini doğru bir şekilde oturtmaktır. Eski öğün düzenine yavaş yavaş dönmeli ve yağ, şeker, enerji içeriği yüksek besinlerin tüketimine dikkat etmeye çalışın. Bu besinler mümkünse tadımlık olmalıdır ve özellikle hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalığı olan bireyler bu besinlerin tüketimini sınırlandırmalıdır" dedi.

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