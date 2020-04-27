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Ramazan'da bağışıklığı güçlendirmek için neler tüketmek gerekir?

Bu yıl Ramazan ayı Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde geçiyor. Bu dönemde oruç tutanlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için hangi gıdalar tüketmeli, hangi gıdalardan uzak durmalı merak ediliyor. Prof. Dr. Gürhan Raif Çiftçioğlu, Ramazan'da bağışıklık sistemini güçlendirmek için önerilerde bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2020 Pazartesi 12:46 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2020 Pazartesi 12:56
Ramazan'da bağışıklığı güçlendirmek için neler tüketmek gerekir?

Bu sene Korona virüs dolayısıyla Ramazan ayı diğer senelerden farklı geçiyor. Oruç tutanların rutin olarak dikkat etmesi gereken şeylerin yanı sıra uzmanlar bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğine de vurgu yapıyor.

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Ramazan'da bağışıklığı güçlendirmek için neler tüketmek gerekir?

Bu doğrultuda her yıl 'Ramazan ayında nasıl doğru beslenmeliyiz?' sorusuna ek olarak, 'Oruç tutarken bağışıklık sistemimizi nasıl güçlü tutmalıyız?' sorusu da eklendi. Ramazan ayında beslenme ve yeme alışkanlıklarının nasıl olması gerektiğiyle ilgili konuşan Başkanı Prof. Dr. Gürhan Raif Çiftçioğlu, bağışıklık sistemini güçlendirici önerilerde de bulundu.

Ramazan'da bağışıklığı güçlendirmek için neler tüketmek gerekir?

PROBİYOTİK VE PREBİYOTİK GIDALAR BU DÖNEMDE VÜCUDUMUZU DESTEKLEYECEKTİR
Bu dönemde oruç tutanların, sofralarına bağışıklık sistemini güçlendirici besinleri de eklemesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Gürhan Raif Çiftçioğlu, "Bu süreçte özellikle bağışıklık sistemimizi ayakta tutacak yoğurt, turşu, tarhana ve zeytin gibi probiyotik besinler ile posa ve oligosakkaritten zengin pırasa, yer elması, enginar, kereviz, kuşkonmaz, soğan, sarımsak, ıspanak, fasulye, mercimek, muz, üzüm, çilek, elma gibi prebiyotik içerikli gıdaları da tercih etmekte yarar var. Çünkü probiyotik gıdalar bu özelliklerinin yanında, antioksidan ve antienflamatuvar özellikleri ile de bu dönemde vücudumuzu destekleyecektir" dedi.

Ramazan'da bağışıklığı güçlendirmek için neler tüketmek gerekir?

İFTARDA YEMEĞE HAFİF GIDALARLA BAŞLAMAK GEREKİYOR
İftarda mutlaka çorba ya da kahvaltılık domates-biber gibi daha hafif besinlerle yemeğe başlamak gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Gürhan Çiftçioğlu, "Birdenbire ağır gıdalar yememek gerekiyor.

Ramazan'da bağışıklığı güçlendirmek için neler tüketmek gerekir?

Çünkü bu durum reflü, hazımsızlık, kabızlık gibi rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Yemeğe başladıktan 15-20 dakika sonra az yağlı et ürünleri ve sebze yemeği, arkasından da hafif sütlü tatlılar tüketilebilir. Hamur işi ve şerbetli tatlılardan kaçınmalıyız.

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