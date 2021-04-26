Ramazan'da baş ağrısı nasıl önlenir?

Ramazan ayında uzun süre açlık ve susuzluk kimilerinde baş ağrısına yol açabiliyor. Bazıları hafif olarak atlatsa da kimilerinde migren ağrıları zorluk yaşatabiliyor. Ancak Ramazanda baş ağrısı yaşamamak mümkün. Algoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Haci Ahmet Alıcı, "Migren hastaları ramazanda iftar ve sahur arasındaki süreçteki doğru yiyecek ve içecek tercihleriyle ağrıyı engelleyebilir. Kronik migren hastalarına migren botoksunun yanı sıra radyofrekans tedavileri de etkili çözüm sunuyor." ifadesini kullandı. İşte Ramazanda baş ağrısını önlemenin yolları...