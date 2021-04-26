  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Ramazan'da baş ağrısı nasıl önlenir?

Ramazan'da baş ağrısı nasıl önlenir?

Ramazan ayında uzun süre açlık ve susuzluk kimilerinde baş ağrısına yol açabiliyor. Bazıları hafif olarak atlatsa da kimilerinde migren ağrıları zorluk yaşatabiliyor. Ancak Ramazanda baş ağrısı yaşamamak mümkün. Algoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Haci Ahmet Alıcı, "Migren hastaları ramazanda iftar ve sahur arasındaki süreçteki doğru yiyecek ve içecek tercihleriyle ağrıyı engelleyebilir. Kronik migren hastalarına migren botoksunun yanı sıra radyofrekans tedavileri de etkili çözüm sunuyor." ifadesini kullandı. İşte Ramazanda baş ağrısını önlemenin yolları...

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 11:35 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 11:44
Ramazan'da baş ağrısı nasıl önlenir?

Alıcı, ramazanı migrensiz geçirmeye yönelik olarak şu tavsiyelerde bulundu:

"Özellikle çok sık kafeinli yiyecek ve içecekleri tüketenler, 16 saatten daha uzun süre yiyecek ve içecek tüketememe ile çekilme sendromuna yakalanabilir. Bu durum ise baş ağrısı ve migreni tetikleyebilir. Çekilme sendromunu yaşamamak için oruç öncesi günlük miktarı azaltıp sabit bir kan düzeyi sağlayacak şekilde az olarak akşamdan sahur vaktine kadar bu miktarı almalıdırlar."

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ramazan'da baş ağrısı nasıl önlenir?

Migren hastalarının ramazanda iftar ve sahur arasındaki süreçteki doğru yiyecek ve içecek tercihlerinin ağrıyı engelleyeceğini belirten Alıcı, "Kronik migren hastalarına migren botoksunun yanı sıra radyofrekans tedavileri de etkili çözüm sunuyor." ifadesini kullandı.

Ramazan'da baş ağrısı nasıl önlenir?

KADINLAR YÜZDE 43 RİSK ALTINDA

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin migren hastası olduğu belirten Alıcı, "Yaşam boyu risk ise kadınlar için yüzde 43, erkekler için yüzde 18'dir. Kronik migren oranı ise toplumda yüzde 1,4 ila 2,2 oranındadır.

Ramazan'da baş ağrısı nasıl önlenir?

Migrende stres, mental gerginlik, uykusuzluk, açlık, yorgunluk ve gürültü en sık rastlanan tetikleyici faktörlerdir. Hipoglisemi ve kafein yoksunluğunda migren sebepleri arasında bulunuyor." ifadesini kullandı.

Ramazan'da baş ağrısı nasıl önlenir?

BOTOKS VE RADYOFREKANS AĞRIYI BLOKE EDİYOR

Alıcı, kronik migreni olan hastalara Botulinum Toksin A' uygulamasının yapılabileceğini ifade ederek, "Oruç esnasında migren ataklarından koruyabilir. Migreni olan kişiler oruç tutarken migren atağından korunmak için oksipital blok denilen sinir bloğu uygulanabilir. Gerekirse bu sinire radyofrekans yapılabilir. Oruç tutan migren hastaları sahurda ve iftarda bol sıvı tüketilmeli ve uykusuz kalmamalıdır. İftar sahur arasında en az 2 litre sıvı tüketilmeli." dedi.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek!
Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek!