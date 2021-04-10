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Ramazan'da sağlıklı beslenme önerileri!

Sağlık Bakanlığı, Ramazan'a sayılı günler kala önerilerde bulundu. İftar ve sahurda hangi besinlerin tüketilmesi gerektiğini açıklayan bakanlık, besinlerin tüketim şekline de dikkat çekti. İşte Ramazan ayında beslenirken dikkat etmeniz gerekenler...

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 22:23 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 22:30
Ramazan'da sağlıklı beslenme önerileri!

İşte Sağlık Bakanlığı'nın Ramazan'da beslenme önerisi:

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Ramazan'da sağlıklı beslenme önerileri!

*Ramazan'da beslenme önerileri dikkate alınmalı, kalabalık iftar sofraları kurulmamalı ve sosyal mesafe kurallarına azami özen gösterilmeli.

*Oruç tutan vatandaşlar Ramazan boyunca yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat etmeli.

Ramazan'da sağlıklı beslenme önerileri!

*Sahur öğünü atlanmamalı. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir. Gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanların midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri tüketmesi; aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile hamur işlerinden uzak durulması uygun olur.

Ramazan'da sağlıklı beslenme önerileri!

*İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğar. Yapılan en büyük hatalardan biri çok hızlı şekilde, yüksek miktarda besin tüketmek. Çok hızlı yemek yendiğinde hem sağlık açısından risk oluşabilir hem de ilerleyen günlerde kilo alımına zemin hazırlayabilir.

Ramazan'da sağlıklı beslenme önerileri!

SU TÜKETİMİNE ÖZEN GÖSTERİN
*Sıvı tüketimine dikkat edilmeli. Yeterince sıvı alınmazsa su ve mineral kaybı sonucu, bayılma, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık problemleri yaşanabilir. İftar ile sahur arasında en az 2 litre su içilmeli, bununla birlikte sıvı ihtiyacını karşılayacak ayran, taze sıkılmış meyve-sebze suları, sade soda gibi içecekler tüketilmeli.

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