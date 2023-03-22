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Haberler Galeri Ramazan'da sağlıklı beslenmenin püf noktaları! İftarda ve sahurda ne tüketmeli?

Ramazan'da sağlıklı beslenmenin püf noktaları! İftarda ve sahurda ne tüketmeli?

Bu gece ilk sahura kalkılarak Ramazan ayının ilk orucuna niyet edilecek. Beslenme düzeninin değişeceği bu ayda Sağlık Bakanlığı yeterli ve dengeli beslenme için önerilerde bulundu. Bakanlık sahur öğününün atlanmaması, bu öğünün mutlaka kahvaltının yerini alması gerektiği tavsiyesinde bulundu. İşte Ramazan'da bağışıklık sistemini güçlendirecek beslenme önerileri...

Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 14:06 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 14:13
Ramazan'da sağlıklı beslenmenin püf noktaları! İftarda ve sahurda ne tüketmeli?
Ramazan’da sağlıklı beslenmenin püf noktaları! İftarda ve sahurda ne tüketmeli?

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, oruç tutan bireylerin uzun süre aç kaldığı ve beslenme düzeninin değiştiği Ramazan ayına yönelik sağlıklı ve dengeli beslenme önerilerini paylaştı. Buna göre, oruç tutacaklar için bu yıl imsak ve iftar arası yaklaşık 15 saatlik bir açlık gerektiriyor. Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için sahurun atlanmaması, oruç olunmayan saat diliminde en az 2 ana öğün ve ara öğünler yapılarak iftarda ağır yemekten kaçınılması öneriliyor.

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Ramazan'da sağlıklı beslenmenin püf noktaları! İftarda ve sahurda ne tüketmeli?
Ramazan’da sağlıklı beslenmenin püf noktaları! İftarda ve sahurda ne tüketmeli?
Ramazan'da sağlıklı beslenmenin püf noktaları! İftarda ve sahurda ne tüketmeli?
Ramazan’da sağlıklı beslenmenin püf noktaları! İftarda ve sahurda ne tüketmeli?

SAHURA KALKMAMAK SAĞLIK RİSKİ OLUŞTURUYOR

Sahurun günün önemli bir öğünü olan kahvaltının yerini alması tavsiye ediliyor. Sahura kalkmamak ya da sadece su içmek açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine; güne hazırlıksız başlanmasına, gün içinde halsiz ve isteksiz olunmasına neden oluyor. Bir ay boyunca bu şekilde beslenmek sağlık açısından da riskleri ortaya çıkarıyor.

Ayrıca aşırı yağlı, tuzlu, hamur işi gıdaları içeren ağır öğünlerden oluşan sahurlar gece metabolizma hızı düştüğü için yemeklerin yağa dönüşme hızını ve kilo alma riskini artırıyor. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler, çiğ sebze-meyve gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı veya çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğünün tercih edilebileceği belirtiliyor.

Ramazan'da sağlıklı beslenmenin püf noktaları! İftarda ve sahurda ne tüketmeli?
Ramazan’da sağlıklı beslenmenin püf noktaları! İftarda ve sahurda ne tüketmeli?

İFTARA ÇORBA VE SALATAYLA BAŞLAYIN

İftarda orucun su, zeytin veya hurmayla ile açılmasından sonra yemeğe biraz çorba ve salata ile başlanması öneriliyor. Devamında etli sebze, yağlı, ağır olmayan et yemeği, zeytinyağlı sebze yemeği, salata, söğüş, 1-2 dilim ekmek ya da küçük bir porsiyon pilav veya makarna besin tüketim önerileri arasında bulunuyor.

İftar ve sahur arasında ise meyve, kuru meyve, kabuklu yemişler, süt/yoğurt ve her gün olmamak şartıyla küçük porsiyonlarda sütlü tatlılar tüketilebilir.

Ramazan'da sağlıklı beslenmenin püf noktaları! İftarda ve sahurda ne tüketmeli?
Ramazan’da sağlıklı beslenmenin püf noktaları! İftarda ve sahurda ne tüketmeli?

SIVI TÜKETİMİNE DİKKAT

Ramazan ayında en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan birini de sıvı tüketimi oluşturuyor. Bir günde tüketilecek toplam sıvı miktarının 2500-3000 mililitre arasında olması önerilirken, suyun sıvı gereksinmesinin karşılanmasında başlıca tercih olması gerekiyor.

Kişilerin günlük su gereksinmesi, "35 mililitre x vücut ağırlığı (kg)" şeklinde hesaplanabiliyor. Ramazan ayında sıvı ihtiyacını karşılayacak ayran, taze sıkılmış meyve-sebze suları, sade sodanın sık sık tüketilmesi öneriliyor.

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