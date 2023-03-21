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Ramazan'da su tüketimine dikkat! İftarla sahur arasında en az...
Ramazan ayına kısa bir süre kala hazırlıklar da başladı. Beslenme düzeninin değişeceği bu ayda su tüketimine vurgu yapan uzmanlar iftar ve sahur arasında içilmesi gereken su miktarının en az 10 bardak olması gerektiğini ifade etti.
Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 14:00Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 14:12
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Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Gençyürek Yılmaz, Ramazan ayında sağlıklı beslenme düzenine ilişkin önemli ipuçları verdi. Yılmaz, "Arınma ayı olarak kabul edilen ramazan, fiziksel ve psikolojik açıdan iyi hissetmemizi sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.
Uzun süreli açlık saatleri nedeniyle iftar ve sahur sofralarında normal zamanlarda tüketilenden fazla miktarlarda yemek yenilmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"İftar ve sahurda aşırı yağlı yiyeceklerden kaçının, bağışıklık sisteminizi güçlendirecek besinler tüketin. Tabaklara konan yemeklere, salatalara ilave tuz eklemeyin. Turşu, şalgam suyu gibi sodyum içeriği yüksek besinler ile aşırı baharatlı, acı yiyecek ve içeceklerden uzak durun.
Mutlaka sahura kalkın ve bağışıklık sistemimizi güçlendirecek taze sebze ve meyvelere iftar ve sahurda yer verin. Sahur sofralarında, reçel, bal, şekerli içecekler, ekstra şeker içeren komposto ve hoşaf gibi besinlerden kaçının. İftarla sahur arasında en az 10 bardak su tüketin. Mide rahatlatma özelliğinden dolayı rezene, papatya, yasemin ve melisa gibi bitki çayları tercih edin.
İftar sofralarındaki hurma, peynir, zeytin, sucuk ve pastırma gibi besinler küçük gibi gözükseler de kalori ve yağ içeriği bakımından çok da masum değiller. Bu besinler fazla tüketilirse mide rahatsızlıklarını tetikler.