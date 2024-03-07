Ramazan’da su tüketimine dikkat! İftarla sahur arasında en az...

Mutlaka sahura kalkın ve bağışıklık sistemimizi güçlendirecek taze sebze ve meyvelere iftar ve sahurda yer verin. Sahur sofralarında, reçel, bal, şekerli içecekler, ekstra şeker içeren komposto ve hoşaf gibi besinlerden kaçının. İftarla sahur arasında en az 10 bardak su tüketin. Mide rahatlatma özelliğinden dolayı rezene, papatya, yasemin ve melisa gibi bitki çayları tercih edin.