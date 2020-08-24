Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in ikizi herkesi şaşırttı!

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç sosyal medyanın gündemine oturdu. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime karakteriyle gönüllere taht kuran Esra Bilgiç'in Ramo dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkan Esra Bilgiç, kariyerindeki yükselişini sürdürdü. Güzel oyuncunun özel hayatını mercek altına alan sevenleri Esra Bilgiç'in ikizini görünce inanamadı. İşte Esra Bilgiç başta olmak üzere birbirinden ünlü isimlerin ikizi kadar benzediği ünlüler...