  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in ikizi herkesi şaşırttı!

Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in ikizi herkesi şaşırttı!

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç sosyal medyanın gündemine oturdu. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime karakteriyle gönüllere taht kuran Esra Bilgiç'in Ramo dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkan Esra Bilgiç, kariyerindeki yükselişini sürdürdü. Güzel oyuncunun özel hayatını mercek altına alan sevenleri Esra Bilgiç'in ikizini görünce inanamadı. İşte Esra Bilgiç başta olmak üzere birbirinden ünlü isimlerin ikizi kadar benzediği ünlüler...

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:34
Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in ikizi herkesi şaşırttı!

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç'in ikizi görenleri şaşırttı. İşte Esra Bilgiç başta olmak üzere birbirinden ünlü isimlerin ikizi kadar benzediği ünlüler…

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in ikizi herkesi şaşırttı!

SERAY KAYA VE BİRAN DAMLA YILMAZ

Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in ikizi herkesi şaşırttı!

SAADET IŞIL AKSOY VE HANDE SUBAŞI

Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in ikizi herkesi şaşırttı!

NEHİR ERDOĞAN VE FUNDA ERYİĞİT

Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in ikizi herkesi şaşırttı!

Nebahat Çehre ile Evrim Alasya'nın da benzer yönleri çok fazla. Hatta Evrim Alasya zamanında Nebahat Çehre'nin gençliğini bile canlandırmış.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı 27 Ağustos Perşembe A101 aktüel ürünler!
27 Ağustos Perşembe A101 aktüel ürünler!
  • SON DAKİKA