Red Kit'i yıllarca severek izlemiştik! O mesaj ortaya çıktı...

Severek izlediğimiz çizgi filmlerin gizliden gizliye bir takım mesajlar verdiğini ve bu mesajların pek masumane olmadığını biliyor muydunuz? Çocuklara küçük yaşlarda verilen subliminal mesajların birçoğu çizgi filmler aracılığı ile bilinç altına işlenmekte. Çizgi filmler aracılığı ile verilen gizli mesajlar çocukların karakterini ve gelecekteki davranışlarını etkilemekte. Zor olsa bile çocukları ne izlediğine dikkat etmek gerekir. Ancak yine de bu durum gizli mesajları yüzde yüz oranında engelleyebileceğiniz anlamına gelmez. İşte çizgi filmlerdeki hayrete düşüren subliminal mesajlar...