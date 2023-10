ESKİ SÜTUNLAR

Konfor alanınızdan çıkmak sizin için biraz zor olabilir. Düşüncelerinizden ve görüşlerinizden korkma eğilimindesiniz. Ancak neşelenmelisiniz. Çünkü sandığınızdan daha fazlasını yapabilirsiniz.

İNSANLAR

Kendinizden emin bir yapıya sahipsiniz ve mükemmel bir yaşamın nasıl olacağı konusunda netsiniz. Bunu başarmak için her şeyi yapıyorsunuz. Her şeyi çok detaylı düşünmüyorsunuz ve her zaman başkalarına yardım etmek için hazırda bekliyorsunuz.