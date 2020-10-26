Resimde ilk ne görüyorsunuz?

Özellikle sosyal medyada dolaşan bu fotoğraflar insan beyni ile dalga geçen cinsten. Her bakanın başka bir şey gördüğü fotoğraflar oldukça paylaşılıyor. İşte o popüler paylaşımlar... Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Ceevabınız 12 ise hesabınız doğru.Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız. Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor. Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor. Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor. Bu resimdeki yılanlar aslında hareketsiz. Balıklar hareket etmiyor ama siz hareket ediyor gibi görüyorsunuz. Hareketsiz yeşil çizgiler hareket ediyor gibi gözüküyor.