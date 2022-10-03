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Haberler Galeri Resimde ilk ne görüyorsunuz?

Resimde ilk ne görüyorsunuz?

Özellikle sosyal medyada dolaşan bu fotoğraflar insan beyni ile dalga geçen cinsten. Her bakanın başka bir şey gördüğü fotoğraflar oldukça paylaşılıyor. İşte o popüler paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 3 Ekim 2022 Pazartesi 10:28
Resimde ilk ne görüyorsunuz?
Resimde ilk ne görüyorsunuz?

Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Ceevabınız 12 ise hesabınız doğru.Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.

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Resimde ilk ne görüyorsunuz?
Resimde ilk ne görüyorsunuz?

Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.

Resimde ilk ne görüyorsunuz?
Resimde ilk ne görüyorsunuz?

Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.

Resimde ilk ne görüyorsunuz?
Resimde ilk ne görüyorsunuz?

Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.

Resimde ilk ne görüyorsunuz?
Resimde ilk ne görüyorsunuz?

Bu resimdeki yılanlar aslında hareketsiz.

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