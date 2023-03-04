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Resimde ilk ne görüyorsunuz? Bu sorular sosyal medyayı salladı
Resimde ilk ne görüyorsunuz? Bu sorular sosyal medyayı salladı
Özellikle sosyal medyada dolaşan bu fotoğraflar insan beyni ile dalga geçen cinsten. Her bakanın başka bir şey gördüğü fotoğraflar oldukça paylaşılıyor. İşte sosyal medyayı sallayan o popüler paylaşımlar...
Giriş Tarihi: 4 Mart 2023 Cumartesi 12:08
Güncelleme Tarihi: 4 Mart 2023 Cumartesi 12:10
Resimde ilk ne görüyorsunuz? Bu sorular sosyal medyayı salladı
Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Ceevabınız 12 ise hesabınız doğru.Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.
Resimde ilk ne görüyorsunuz? Bu sorular sosyal medyayı salladı
Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.
Resimde ilk ne görüyorsunuz? Bu sorular sosyal medyayı salladı
Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.
Resimde ilk ne görüyorsunuz? Bu sorular sosyal medyayı salladı
Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.
Resimde ilk ne görüyorsunuz? Bu sorular sosyal medyayı salladı
Bu resimdeki yılanlar aslında hareketsiz.