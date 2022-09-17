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Haberler Galeri Resimdeki ayrıntıyı ilk bakışta fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip! Siz fark edebildiniz mi?

Resimdeki ayrıntıyı ilk bakışta fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip! Siz fark edebildiniz mi?

Son zamanlarda sosyal medyaya bomba gibi düşen Super Mario ile IQ testi herkesin araştırma gündeminde. Super Mario'nun merdivenlerde hangi yöne doğru koştuğunu fark etme süreniz ile siz de çok basit ve kolay bir şekilde IQ test eden bu yöntem ile siz de IQ'nuzu test edebilirsiniz. Peki, sizce Super Mario aşağı mı yukarı mı koşuyor? Super Mario'nun hangi yöne hareket ettiğini fark edebildiniz mi? ( CEVAPLAR GALERİNİN SONUNDA)

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 15:36 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 15:36
Resimdeki ayrıntıyı ilk bakışta fark edenler çok yüksek IQ’ya sahip! Siz fark edebildiniz mi?

Fakat, Süper Mario'nun hangi yöne koştuğunu anlamanın kolay olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 1989 yılında yayınlanan çizgi film "Süper Mario Bros. Süper Şov!"dan bir bölüm izleyenleri ikiye böldü. Videonun birkaç saniyesinde, kahramanın merdivenlerden inip inmediğini anlamak oldukça zor.

İlk bakışta, Süper Mario merdivenlerden aşağı koşuyormuş gibi görünüyor. Ama gerçek öyle değil. Bir ipucuna ihtiyacınız olursa, ünlü karakterin sol ayağına bakabilirsiniz ya da merdivenlerden aşağı koşarken ayağınızın bu pozisyonda olup olmayacağına kendiniz karar verebilirsiniz.

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