Haberler Galeri Resimdeki ayrıntıyı ilk bakışta fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip! Siz fark edebildiniz mi?

Resimdeki ayrıntıyı ilk bakışta fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip! Siz fark edebildiniz mi?

Son zamanlarda sosyal medyaya bomba gibi düşen Super Mario ile IQ testi herkesin araştırma gündeminde. Super Mario'nun merdivenlerde hangi yöne doğru koştuğunu fark etme süreniz ile siz de çok basit ve kolay bir şekilde IQ test eden bu yöntem ile siz de IQ'nuzu test edebilirsiniz. Peki, sizce Super Mario aşağı mı yukarı mı koşuyor? Super Mario'nun hangi yöne hareket ettiğini fark edebildiniz mi? ( CEVAPLAR GALERİNİN SONUNDA)

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 15:36 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 15:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





