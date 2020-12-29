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Haberler Galeri Resimdeki iPhone'u hiç kimse göremiyor!

Resimdeki iPhone'u hiç kimse göremiyor!

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 12:49
Resimdeki iPhone'u hiç kimse göremiyor!

Şimdi bu görüntüdeki masa ve halıya dikkatlice bakın. Aslında gözünüzün önünde bir iPhone var. Şu an fotoğrafta iPhone'un nerede olduğunu pek çokları gibi göremediniz mi?

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Resimdeki iPhone'u hiç kimse göremiyor!

O halde sizin için telefonun olduğu bölgeyi biraz daha belirginleştirelim. Görebildiniz mi?

Resimdeki iPhone'u hiç kimse göremiyor!

Hâlâ mı göremediniz?

Resimdeki iPhone'u hiç kimse göremiyor!

iPhone tam olarak bu karenin içinde.

Resimdeki iPhone'u hiç kimse göremiyor!

İşte başarıyla gizlenmeyi başaran o iPhone... Halı deseniyle kendini başarıyla gizleyen kılıfı sosyal medyayı da karıştırmayı başardı.

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