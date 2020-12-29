Resimdeki iPhone'u hiç kimse göremiyor!

Şimdi bu görüntüdeki masa ve halıya dikkatlice bakın. Aslında gözünüzün önünde bir iPhone var. Şu an fotoğrafta iPhone'un nerede olduğunu pek çokları gibi göremediniz mi? O halde sizin için telefonun olduğu bölgeyi biraz daha belirginleştirelim. Görebildiniz mi? Hâlâ mı göremediniz? iPhone tam olarak bu karenin içinde. İşte başarıyla gizlenmeyi başaran o iPhone... Halı deseniyle kendini başarıyla gizleyen kılıfı sosyal medyayı da karıştırmayı başardı. Şimdi de keskin nişancıya bakalım. Dikkatlice baktınız ve hâlâ göremediniz mi? Aslında keskin nişancı bakın karşınızda nerede? Tam olarak buradaymış!