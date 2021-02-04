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Resimli ve en güzel cuma mesajları! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları, Perşembe akşamından itibaren araştırılmaya başlandı. İslam alemi için kutsal olarak kabul edilen cuma gününde birbirlerinin cumasını tebrik etmek isteyenler cuma mesajlarını araştırıyor. İşte resimli hayırlı cumalar mesajları...

Giriş Tarihi: 4 Şubat 2021 Perşembe 17:10 Güncelleme Tarihi: 4 Şubat 2021 Perşembe 17:14
Resimli ve en güzel cuma mesajları! Hayırlı Cumalar

CUMA MESAJLARI 2021

* Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız Mübarek Olsun.

* Cumayı Cuma yapın, Yalnız Allaha inanın, Cumayı idrak edip, Ondan fazilet kapın Cumanız kutlu olsun

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Resimli ve en güzel cuma mesajları! Hayırlı Cumalar
Resimli ve en güzel cuma mesajları! Hayırlı Cumalar

* Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine,kıyamete kadar hergün,o kadar sevap verilir ki,adedini Allah'u Teala bilir.' Cumamız Mubarek olsun inşallah.

* Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardırCuma'nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

Resimli ve en güzel cuma mesajları! Hayırlı Cumalar
Resimli ve en güzel cuma mesajları! Hayırlı Cumalar

* Her derde bir deva bulunur ancak ahlaksızlık illetini iyi edecek bir deva yoktur Hayırlı Cumalar

* Cuma günü, iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.' Allah Cumanızı Kabul ve Mübarek Eylesin..

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