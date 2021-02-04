Resimli ve en güzel cuma mesajları! Hayırlı Cumalar
Cuma mesajları, Perşembe akşamından itibaren araştırılmaya başlandı. İslam alemi için kutsal olarak kabul edilen cuma gününde birbirlerinin cumasını tebrik etmek isteyenler cuma mesajlarını araştırıyor. İşte resimli hayırlı cumalar mesajları...
Giriş Tarihi: 4 Şubat 2021 Perşembe 17:10Güncelleme Tarihi: 4 Şubat 2021 Perşembe 17:14
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CUMA MESAJLARI 2021
* Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız Mübarek Olsun.
* Cumayı Cuma yapın, Yalnız Allaha inanın, Cumayı idrak edip, Ondan fazilet kapın Cumanız kutlu olsun