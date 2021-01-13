Resmin hareket ettiğini görüyorsanız...

Sosyal medyada dolaşan bu test tam anlamıyla beyin yakan cinsten. Her bakanın farklı şekiller gördüğü bu testte resimlerin hareket ettiğini görüyorsanız dikkat! İşte sosyal medyayı sallayan o test... İşte sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler garip optik illüzyonları... Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor. Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor. Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor. Bu resimdeki yılanlar aslında hareketsiz. Balıklar hareket etmiyor ama siz hareket ediyor gibi görüyorsunuz. Sizce hangi yöne doğru dönüyorlar? (Aslında hareket etmediklerini söyleyelim)