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Haberler Galeri Resmin hareket ettiğini görüyorsanız...

Resmin hareket ettiğini görüyorsanız...

Sosyal medyada dolaşan bu test tam anlamıyla beyin yakan cinsten. Her bakanın farklı şekiller gördüğü bu testte resimlerin hareket ettiğini görüyorsanız dikkat! İşte sosyal medyayı sallayan o test...

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 12:57 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 13:11
Resmin hareket ettiğini görüyorsanız...

İşte sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler garip optik illüzyonları...

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Resmin hareket ettiğini görüyorsanız...

Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.

Resmin hareket ettiğini görüyorsanız...

Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.

Resmin hareket ettiğini görüyorsanız...

Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.

Resmin hareket ettiğini görüyorsanız...

Bu resimdeki yılanlar aslında hareketsiz.

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