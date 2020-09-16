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Haberler Galeri Reynmen koronavirüse yakalandığını duyurdu! Son durumu nasıl?

Reynmen koronavirüse yakalandığını duyurdu! Son durumu nasıl?

Ünlü sosyal medya fenomeni Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Instagram hesabından açıklama yapan Reynmen'in son durumu nasıl? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 10:42 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 10:45
Reynmen koronavirüse yakalandığını duyurdu! Son durumu nasıl?

Sosyal medya fenomeni Reynmen, Instagram hesabından corona virüs test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı. Paylaşım yaparak takipçilerine duyuran Reynmen, "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" notunu düştü.

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Reynmen koronavirüse yakalandığını duyurdu! Son durumu nasıl?

Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Reynmen,"İğrenç, kötü hissediyorum. Hasta gibiyim ama değil gibiyim. İlginç bir şey.

Reynmen koronavirüse yakalandığını duyurdu! Son durumu nasıl?

Evdeyim, karantinadayım. Hiçbir yere çıkmıyorum. Kimseyle temas etmiyorum.

Reynmen koronavirüse yakalandığını duyurdu! Son durumu nasıl?

Bu zamana kadar temas ettiğim herkesi de uyardım. Gidip testlerini yaptırsınlar.

Reynmen koronavirüse yakalandığını duyurdu! Son durumu nasıl?

Sonuç olarak ben de bunu birinden kaptım, içimde üretmedim.

Reynmen koronavirüse yakalandığını duyurdu! Son durumu nasıl?

Herkes dikkat etsin." dedi.

Reynmen koronavirüse yakalandığını duyurdu! Son durumu nasıl?

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