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Reynmen koronavirüse yakalandığını duyurdu! Son durumu nasıl?
Ünlü sosyal medya fenomeni Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Instagram hesabından açıklama yapan Reynmen'in son durumu nasıl? İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 10:42Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 10:45
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Sosyal medya fenomeni Reynmen, Instagram hesabından corona virüs test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı. Paylaşım yaparak takipçilerine duyuran Reynmen, "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" notunu düştü.