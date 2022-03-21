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Haberler Galeri Rus milyarder Abramoviç'in yatı Bodrum'a yanaştırıldı

Rus milyarder Abramoviç'in yatı Bodrum'a yanaştırıldı

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in "My Solaris" isimli yatı, Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaştırıldı.

Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 19:25 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 19:27
Rus milyarder Abramoviç’in yatı Bodrum’a yanaştırıldı

Abramoviç'in Bermuda Adaları bayraklı yatı öğle saatlerinde Datça'nın Fener Adası açıklarına geldi.

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Rus milyarder Abramoviç’in yatı Bodrum’a yanaştırıldı

Karadağ'ın Tivat Limanı'ndan geldiği belirtilen, 139 metre boyunda ve 26 metre genişliğindeki yat bir süre Datça'da bekledikten sonra yönünü Bodrum'a çevirdi.

Rus milyarder Abramoviç’in yatı Bodrum’a yanaştırıldı

Akşam saatlerinde Karaada önlerinden ilçeye gelen yat, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesine yanaştırıldı.

Rus milyarder Abramoviç’in yatı Bodrum’a yanaştırıldı

Helikopter iniş pisti ve yüzme havuzu da bulunan yatı, sahil kenarındaki kafe ve restoranlarda oturan vatandaşlar ilgiyle izledi.

Rus milyarder Abramoviç’in yatı Bodrum’a yanaştırıldı
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