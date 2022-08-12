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Haberler Galeri Rus milyarder Abramoviç'in yüzen sarayı Marmaris'te

Rus milyarder Abramoviç'in yüzen sarayı Marmaris'te

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse", Muğla'nın önemli turizm merkezi Marmaris'e geldi. Yatın ilçede bir hafta kalacağı ve yakıt ikmali yapacağı öğrenilirken yatı görenler fotoğraf ve videosunu çekti.

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 15:46 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 15:55
Rus milyarder Abramoviç'in yüzen sarayı Marmaris'te
Rus milyarder Abramoviç’in yüzen sarayı Marmaris’te

İlçedeki marinalara sığmadığı için Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlanan 164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki 6 katlı yat, büyüklüğüyle dikkati çekti. Limanda yürüyüş yapanlar, cep telefonlarıyla yatın fotoğraf ve videosunu çekti.

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Rus milyarder Abramoviç'in yüzen sarayı Marmaris'te
Rus milyarder Abramoviç’in yüzen sarayı Marmaris’te

2010 yılında yaklaşık 340 milyon avroya mal olduğu belirtilen yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra lüks süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.

Rus milyarder Abramoviç'in yüzen sarayı Marmaris'te
Rus milyarder Abramoviç’in yüzen sarayı Marmaris’te

Yatın ilçede bir hafta kalacağı ve yakıt ikmali yapacağı öğrenildi.

Rus milyarder Abramoviç'in yüzen sarayı Marmaris'te
Rus milyarder Abramoviç’in yüzen sarayı Marmaris’te

Öte yandan, mega yatlar "319011300" Marmaris Cruise Port Limanı'nın küçük iskelesinde, Malta bayraklı 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" körfezde alargada bekliyor.

Rus milyarder Abramoviç'in yüzen sarayı Marmaris'te
Rus milyarder Abramoviç’in yüzen sarayı Marmaris’te
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