Rus mühendis limon ile inanılmazı başardı! Videosu milyonlar izlendi

Rus bir mühendis, çarşıdan aldığı limonla akıllara gelmeyecek bir şey yaptı. Rus mühendisin videosu Youtube'ta milyonlar izlendi. İşte sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum alan o görüntüler...