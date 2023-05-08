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Haberler Galeri Mühendis limon ile inanılmazı başardı! Videosu milyonlar izlendi

Mühendis limon ile inanılmazı başardı! Videosu milyonlar izlendi

Rus mühendis, çarşıdan aldığı limonla akıllara gelmeyecek bir şey yaptı. Rus mühendisin videosu sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. İşte görenleri hayrete düşüren o anlar...

Giriş Tarihi: 8 Mayıs 2023 Pazartesi 10:09 Güncelleme Tarihi: 8 Mayıs 2023 Pazartesi 10:10
Rus mühendis limon ile inanılmazı başardı! Youtube videosu milyonlar izlendi
Rus mühendis limon ile inanılmazı başardı! Youtube videosu milyonlar izlendi

Rus mühendis önce limonu masaya koyuyor ve kimsenin aklına gelmeyecek 'şey'i bakın nasıl yapıyor?

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Rus mühendis limon ile inanılmazı başardı! Youtube videosu milyonlar izlendi
Rus mühendis limon ile inanılmazı başardı! Youtube videosu milyonlar izlendi

Önce limonu iki eliyle biraz eziyor.

Rus mühendis limon ile inanılmazı başardı! Youtube videosu milyonlar izlendi
Rus mühendis limon ile inanılmazı başardı! Youtube videosu milyonlar izlendi

Ardından bu demir parçalarını bir bir limona geçirmeye başlıyor.

Rus mühendis limon ile inanılmazı başardı! Youtube videosu milyonlar izlendi
Rus mühendis limon ile inanılmazı başardı! Youtube videosu milyonlar izlendi

İşte bu şekilde...

Rus mühendis limon ile inanılmazı başardı! Youtube videosu milyonlar izlendi
Rus mühendis limon ile inanılmazı başardı! Youtube videosu milyonlar izlendi
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