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Haberler Galeri Rusya'dan akılalmaz görüntüler! Görenleri şok ediyor!

Rusya'dan akılalmaz görüntüler! Görenleri şok ediyor!

Rusya'dan gelen görüntüler, görenleri çok şaşırtıyor. Dünyanın en ilginç ülkelerinden biri olan Rusya'da sıradan bir gün geçiren insanların gülümseten anları kameralara böyle yansıyor. İşte metroda, sokakta, otobüste,düğünde,havuzda kısacası hayatın her alanında oldukça ilginç anların yaşandığı Rusya'dan komik görüntüler. Bu kareleri başka yerde göremezsiniz...

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2020 Perşembe 17:32
Rusya'dan akılalmaz görüntüler! Görenleri şok ediyor!

ŞAKA GİBİ AMA...

Dünyanın en acayip görüntülerinin çekildiği yerlerden biri Rusya. Günlük hayattan öyle fotoğraflar geliyor ki, gerçek olup olmadıklarını bile anlamak oldukça güç.

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Rusya'dan akılalmaz görüntüler! Görenleri şok ediyor!
Rusya'dan akılalmaz görüntüler! Görenleri şok ediyor!
Rusya'dan akılalmaz görüntüler! Görenleri şok ediyor!
Rusya'dan akılalmaz görüntüler! Görenleri şok ediyor!
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