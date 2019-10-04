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Sabahları bu besinleri yemek zayıflamaya yardımcı oluyor
Doktor Yegane Koulıeva Özcan, zayıflamak için gıdanın çeşidinden ziyade günün hangi saatinde tüketildiğinin önemli olduğunu belirterek hangi besini günün hangi saatinde tüketilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 4 Ekim 2019 Cuma 15:41Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2019 Cuma 15:47
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Doktor Yegane Koulıeva Özcan, zayıflamak için gıdanın çeşidinden ziyade günün hangi saatinde tüketildiğinin önemli olduğunu belirterek "Patatesi ve elmayı sabahları yemek her zaman kilo vermeye yardımcı olur." dedi.
Yaptığı yazılı açıklamada kahvaltıda patates tüketerek zayıflamanın mümkün olduğuna işaret eden Özcan, hızlı bir şekilde kilo vermek isteyenleri uyardı. Fazla kilosu olmayan ancak zayıflamayı takıntı hale getirenlerin psikolojik destek alması gerektiğini vurgulayan Özcan, "Son zamanlarda herkes diyet yapıyor ve herkes acilen zayıflamak istiyor.
Bu insanların bir kısmı gerçekten kilo vermeli ama öyle bir grup insan var ki zayıflamayı takıntı haline getirmiş. Sosyal medyadaki paylaşımların da etkisiyle kendini beğenmeyen, sırf bu nedenle zayıflamayı takıntı haline getirenlerin diyetisyene değil psikiyatristlere başvurmasını öneririm." ifadelerini kullandı.
"HIZLI KİLO KAYBININ HİÇBİR FAYDASI YOK"
Hızlı kilo kaybının hiçbir faydası olmadığına da dikkati çeken Özcan, "Kalıcı, sağlıklı zayıflık için yavaş ve bilinçli kilo vermek şart. Unutmayın ki her bireyin kendine has kilo verme hızı var.
Bu hız da bireyin kaç kilo fazlası olduğuna bağlı. Doğru yaklaşımla aylık asgari kilo kaybı oranı, mevcut kilonuzun yüzde 5-6'sıdır. Sağlıklı kilo kaybı için izin verilen maksimum seviye ise mevcut kilonuzun yüzde 15-18'idir." diye konuştu.