  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Saçı dökülenler dikkat! Bu yemeği artık severek yiyeceksiniz...

Saçı dökülenler dikkat! Bu yemeği artık severek yiyeceksiniz...

Besinlerin içerisinde bulunan vitamin, mineral ve proteinler kan yoluyla saç köklerine ulaşıyor ve saç yapısını koruyup ve güçlendiriyor. Genellikle erkeklerin çok şikayetçi olduğu saç dökülmesiyle ilgili internette aranan "Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesini ne engeller? gibi sorular aranıyor. Bazı kişilerin çok sevdiği bazı kişilerin de sevmediği bu yemeğin saç dökülmesine iyi geldiğini biliyor musunuz?

Giriş Tarihi: 1 Aralık 2022 Perşembe 11:49 Güncelleme Tarihi: 1 Aralık 2022 Perşembe 11:49
Saçı dökülenler dikkat! Bu yemeği artık severek yiyeceksiniz...

Dolayısıyla vitamin, mineral ve proteinden zengin olan besinleri yeterince tüketmiyorsanız, bu alışkanlığınız saçlarınızın kuru, kırılgan ve mat olmasına, daha da kötüsü dökülmelerine yol açabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan sağlıklı saçlar için yeterli ve dengeli beslenmenin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, "Besin değeri zengin gıdalar tüketerek ve saçlara zarar veren tuz ile şeker gibi besinlerden kaçınarak saçlarınızın kalın, parlak ve güçlü olmasını sağlayabilir, hatta beyazlama süresini bile geciktirebilirsiniz." diyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Saçı dökülenler dikkat! Bu yemeği artık severek yiyeceksiniz...

Tüm sağlıklı besinler saçlarımız üzerinde etkili olsalar da, bazı besinler var ki içerdikleri vitamin ve minerallerle ayrı bir önem taşıyorlar. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, sağlıklı ve gür saçlar için mutfağınızdan eksik etmemeniz gereken 10 besini anlattı, önemli bilgiler verdi.

Saçı dökülenler dikkat! Bu yemeği artık severek yiyeceksiniz...

MANDALİNA

C vitamini içeriği sayesinde, saç tellerini besleyen kılcal damarları güçlendiren kolajen üretimine yardımcı oluyor.

Saçı dökülenler dikkat! Bu yemeği artık severek yiyeceksiniz...

Aynı zamanda vücuttaki demir emilimini artırarak saçı güçlendiriyor. Mandalinadaki B vitaminleri de saçın daha hızlı uzamasını sağlıyor, saç kaybını azaltıyor ve beyazlama sürecini yavaşlatıyor.

Saçı dökülenler dikkat! Bu yemeği artık severek yiyeceksiniz...

Sağlıklı saçlar için her gün 2-3 adet küçük boy mandalina tüketmenizde fayda var.

  • SON DAKİKA