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Haberler Galeri Sadece 1500 TL harcayıp kendi evini yaptı! Milyonlarca insanın hayalini gerçekleştirdi

Sadece 1500 TL harcayıp kendi evini yaptı! Milyonlarca insanın hayalini gerçekleştirdi

Büyük şehirlerin kalabalığı, gürültüsü ve trafik sorunu birçok vatandaşın büyük sorunu. Genç bir anne küçük kızını da yanına alarak radikal bir karar aldı. Şehir hayatından uzak doğa içinde 1500 TL harcayarak kendi evini kızı ile birlikte kendi inşa etti. O görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan genç kadın binlerce beğeni topladı. İşte milyonların hayallerini sadece 1500 TL'ye gerçekleştiren o evin yapım aşaması ve son hali...

Giriş Tarihi: 4 Kasım 2021 Perşembe 15:16
Sadece 1500 TL harcayıp kendi evini yaptı! Milyonlarca insanın hayalini gerçekleştirdi
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Sadece 1500 TL harcayıp kendi evini yaptı! Milyonlarca insanın hayalini gerçekleştirdi
Sadece 1500 TL harcayıp kendi evini yaptı! Milyonlarca insanın hayalini gerçekleştirdi
Sadece 1500 TL harcayıp kendi evini yaptı! Milyonlarca insanın hayalini gerçekleştirdi
Sadece 1500 TL harcayıp kendi evini yaptı! Milyonlarca insanın hayalini gerçekleştirdi
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