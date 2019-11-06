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Safaride inanılmaz görüntüler! O anlara tanık oldular

Safariye çıktılar ve canlı canlı inanılmaz anlara tanıklık ettiler! Tanzanya'da bulunan Serengeti Ulusal Parkı birçok belgeselde adını sıkça duyduğumuz bir bölge. Safari turlarının da düzenlendiği Afrika'daki vahşi yaşama en yakından tanık olunabilecek bölgelerden birisi. Serengeti, 30 bin kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük safari alanı. İşte bu ünlü yerde safari yapanlar çok ilginç anlara canlı canlı tanıklık etti. Dişi aslanlar tarafından kovalanan bufalo grubu tam da önlerinde bir savaşa girişti. O anlar ise anbean görüntülendi.

Giriş Tarihi: 6 Kasım 2019 Çarşamba 12:14 Güncelleme Tarihi: 6 Kasım 2019 Çarşamba 12:20
Safaride inanılmaz görüntüler! O anlara tanık oldular

Safariye çıktılar ve canlı canlı inanılmaz anlara tanıklık ettiler! Tanzanya'da bulunan Serengeti Ulusal Parkı birçok belgeselde adını sıkça duyduğumuz bir bölge. Safari turlarının da düzenlendiği Afrika'daki vahşi yaşama en yakından tanık olunabilecek bölgelerden birisi. Serengeti, 30 bin kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük safari alanı. İşte bu ünlü yerde safari yapanlar çok ilginç anlara canlı canlı tanıklık etti. Dişi aslanlar tarafından kovalanan bufalo grubu tam da önlerinde bir savaşa girişti. O anlar ise anbean görüntülendi.

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Safaride inanılmaz görüntüler! O anlara tanık oldular

Serengeti'de yine doğanın vahşi yüzüne tanıklık edilen anlar yaşandı.

Safaride inanılmaz görüntüler! O anlara tanık oldular

Üstelik bu kez safari araçları da oradaydı.

Safaride inanılmaz görüntüler! O anlara tanık oldular

Serengeti'de vahşi anlar kameralara yansıdı.

Safaride inanılmaz görüntüler! O anlara tanık oldular

Dişi aslanlar tarafından kovalanan bufalo grubu kaçmak istedi.

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