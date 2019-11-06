Safaride inanılmaz görüntüler! O anlara tanık oldular

Safariye çıktılar ve canlı canlı inanılmaz anlara tanıklık ettiler! Tanzanya'da bulunan Serengeti Ulusal Parkı birçok belgeselde adını sıkça duyduğumuz bir bölge. Safari turlarının da düzenlendiği Afrika'daki vahşi yaşama en yakından tanık olunabilecek bölgelerden birisi. Serengeti, 30 bin kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük safari alanı. İşte bu ünlü yerde safari yapanlar çok ilginç anlara canlı canlı tanıklık etti. Dişi aslanlar tarafından kovalanan bufalo grubu tam da önlerinde bir savaşa girişti. O anlar ise anbean görüntülendi.